Relegation Alb: Sondelfingen II, Metzingen II, Bodelshausen jubeln

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Hier sind die beiden Spiele des Halbfinales:

Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Das sind die Paarungen für das Halbfinale:

Die TuS Metzingen II hat sich in der 1. Runde mit 2:1 gegen die SG Reutlingen II durchgesetzt. Kurz vor der Pause brachte Anid Bajrami seine Mannschaft in der 44. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ehe Christian Petrelli in der 68. Minute auf 2:0 erhöhte. Damit schien die Vorentscheidung gefallen. Doch die SG Reutlingen II gab sich nicht geschlagen und drängte in der Nachspielzeit auf den Anschlusstreffer, den Andreas Bäuerle in der 90.+5 Minute noch erzielte. Für mehr reichte es aber nicht – Metzingen II zieht damit in die nächste Runde ein.

Vor 700 Zuschauern hat sich der TSV Sondelfingen II in einem packenden Relegationsspiel mit 4:2 gegen den SV Rommelsbach durchgesetzt. Zunächst schockte Marius Lauinger den TSV mit dem frühen 0:1 in der 23. Minute. Doch Sondelfingen II kam stark aus der Kabine und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit: In der 53. Minute fiel der 1:1-Ausgleich, und in der 65. Minute folgte das 2:1. Dimitrios Kourtidis sorgte in der 73. Minute für das 3:1. Hannes Waldner legte in der 85. Minute mit dem 4:1 nach und entschied damit die Begegnung. Zwar gelang Felix Brüstle in der 88. Minute noch das 4:2, doch der TSV Sondelfingen II brachte den Erfolg über die Zeit und zieht in die nächste Runde ein.