Haben gut lachen: Raunheims Abdelmotaleb Sadiki, Oussama Alhaddouti und Hamza El Messaoudi (von links). Foto: Uwe Krämer

Relegation: Ärger bei Türk, Jubel bei Raunheim Relegation: Spiel der Rüsselsheimer gegen Dornheim wird abgebrochen / SSV setzt sich in Stockstadt klar durch

Rüsselsheim. Abbruch in Rüsselsheim: In der 55. Minute wurde das zweite von drei Relegationsspielen um einen Platz in der Kreisoberliga zwischen Türk Gücü und der SG Dornheim beim Stand von 3:1 für Rüsselsheim vom Schiedsrichter wegen einer Gewitterzelle vorzeitig beendet. Die Partie ist nun für Freitag neu angesetzt (19 Uhr). Glücklicher lief es für die zweite Mannschaft von Türk Gücü. Im Kampf um den B-Liga-Aufstieg behielt sie zum Relegationsauftakt über den VfR Groß-Gerau III mit 3:1 die Oberhand. Im Kampf um einen Platz in der A-Liga legte die SSV Raunheim mit einem 5:2 bei der SKG Stockstadt vor.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Relegation zur Kreisoberliga, Türk Gücü Rüsselsheim – SG Dornheim abgebrochen. Nach 55 Minuten war es vorbei. Dann pfiff der Schiedsrichter wegen eines Gewitters vorzeitig ab. Zu diesem Zeitpunkt lag der Vorteil eindeutig bei Türk Gücü. Klassenleiter Michael Sobota hat nun mitgeteilt, die abgebrochene Partie werde am Freitag neu angesetzt (19 Uhr in Rüsselsheim). Das Spiel zwischen Türk Gücü in Darmstadt, ursprünglich für Mittwoch vorgesehen, wird nun an diesem Dienstag (19.30 Uhr) ausgetragen. Wie Sobota hinzufügt, „ist das Ergebnis für Türk Gücü bedauerlich, da bei einer Neuansetzung das Spiel bei 0:0 startet.“

Türk-Coach Özden Celik findet diese Entscheidung „sehr traurig und nicht nachvollziehbar. Mir fehlen die Worte.“ In seinen Augen hätte die Begegnung bei einer 3:1-Führung für seine Mannschaft weitergehen sollen. „Wir haben ja fast nichts zugelassen und sehr sicher gespielt. Unsere Taktik ging voll auf.“ Vor rund 300 Zuschauern waren die Gastgeber schon nach zwölf Minuten durch Joel Trbojevic und Goncalo de Paiva mit 2:0 in Führung gegangen. Rene Quallmalz erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer. Doch baute Baytemür noch vor der Pause den Vorsprung für Türk wieder aus. Doch dann kam das Unwetter. Auf Dornheimer Seite sagte Trainer Tom Schmuck, jetzt noch mal bei 0:0 neu starten zu können, sei natürlich „ein Geschenk – und dass muss man annehmen“. Zur Kreisliga A, SKG Stockstadt – SSV Raunheim 2:5 (1:2). Das war deutlich. Raunheim kann nun im Rückspiel am Donnerstag zuhause (19 Uhr) alles klar machen für den Aufstieg in die A-Liga. Für Stockstadt, Drittletzter der A-Liga, wird es dagegen schwer, den Abstieg in die B-Liga abzuwenden.