Relegation A-Klasse In/Sa LIVE: Elfmeterschießen Taufkirchen - Surberg

In der Relegation zur A-Klasse stehen sich heute Abend der TSV 1968 Taufkirchen und der SV Surberg gegenüber. Der Sieger zwischen den beiden B-Klassisten steigt in die A-Klasse auf. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Sechs Teams aus sechs B-Klassen waren es zu Beginn der Relegation, nun sind es nur noch zwei Mannschaften, die sich um das Ticket in der A-Klasse duellieren.

In der ersten Runde der West-Gruppen hat der TSV Taufkirchen den SV DJK Götting mit 1:0 und in der zweiten Runde den TSV 1921 Bernau mit 2:1 besiegt.

Der SV Surberg hat in den Ost-Gruppen das Freilos erhalten und konnte sich in der ersten Runde ausruhen. In der 2. Runde traf der SV Surberg auf den TuS Engelsberg II (Sieger der 1. Runde gegen den SV Tüßing II), im Elfmeterschießen ging der SV Surberg als Sieger vom Platz.