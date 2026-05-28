Relegation 3. Liga: Lok Leipzig mit Heimvorteil gegen Würzburg - live

Lok Leipzig träumt vom Aufstieg. – Foto: Imago Images

Am Donnerstag und am Montag ermitteln der FC Lokomotive Leipzig und die Würzburger Kickers in der Relegation zur 3. Liga den vierten und damit letzten Aufsteiger. Welcher Regionalliga-Klub feiern darf und welche Klubs 2026/27 in der 3. Liga spielen, zeigt euch FuPa in diesem Artikel - inklusive Live-Ticker zur Relegation!

So läuft die Relegation um den vierten Aufstiegsplatz

Lokomotive Leipzig wird alles daransetzen, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr nicht wiederholen wird. Gegen den TSV Havelse verlor Leipzig nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel klar mit 0:3 und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga - an den exakt selben Terminen wie 2026. Dass Würzburg und nicht der 1. FC Nürnberg II an der Relegation teilnimmt, ist dem Umstand geschuldet, dass der Meister der Regionalliga Bayern auf die 3. Liga verzichtet.

Würzburg spielte zuletzt 2021/22 in der 3. Liga, stieg dann aber inklusive zweier Ausflüge in die 2. Bundesliga erstmals seit 2015 wieder ab. Traditionsverein Lokomotive Leipzig wartet derweil immer noch auf den erstmaligen Sprung in die Drittklassigkeit. Der frühere DDR-Meister spielte zwischenzeitlich mal in der Bezirks-, Landes- und Oberliga. Der Aufstieg in die 3. Liga wäre also eine Premiere.