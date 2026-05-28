 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Relegation 3. Liga: Lok Leipzig mit Heimvorteil gegen Würzburg - live

Relegation zur 3. Liga: Lokomotive Leipzig hat am Donnerstag im Hinspiel den Heimvorteil gegen die Würzburger Kickers - der Live-Ticker.

von André Nückel · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser
Lok Leipzig träumt vom Aufstieg.
Lok Leipzig träumt vom Aufstieg. – Foto: Imago Images

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Regionalliga Nordost
3. Liga - Relegation
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Würz.Kickers

Am Donnerstag und am Montag ermitteln der FC Lokomotive Leipzig und die Würzburger Kickers in der Relegation zur 3. Liga den vierten und damit letzten Aufsteiger. Welcher Regionalliga-Klub feiern darf und welche Klubs 2026/27 in der 3. Liga spielen, zeigt euch FuPa in diesem Artikel - inklusive Live-Ticker zur Relegation!

>>> So läuft die Relegation zur 3. Liga

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So läuft die Relegation um den vierten Aufstiegsplatz

Lokomotive Leipzig wird alles daransetzen, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr nicht wiederholen wird. Gegen den TSV Havelse verlor Leipzig nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel klar mit 0:3 und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga - an den exakt selben Terminen wie 2026. Dass Würzburg und nicht der 1. FC Nürnberg II an der Relegation teilnimmt, ist dem Umstand geschuldet, dass der Meister der Regionalliga Bayern auf die 3. Liga verzichtet.

Würzburg spielte zuletzt 2021/22 in der 3. Liga, stieg dann aber inklusive zweier Ausflüge in die 2. Bundesliga erstmals seit 2015 wieder ab. Traditionsverein Lokomotive Leipzig wartet derweil immer noch auf den erstmaligen Sprung in die Drittklassigkeit. Der frühere DDR-Meister spielte zwischenzeitlich mal in der Bezirks-, Landes- und Oberliga. Der Aufstieg in die 3. Liga wäre also eine Premiere.

Relegation 3. Liga: Hinspiel FC Lokomotive Leipzig - Würzburger Kickers

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
19:00live

  • Hinspiel der Relegation zur 3. Liga: 1. FC Lokomotive Leipzig - Würzburger Kickers - Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr

>>> Liveticker FC Lokomotive Leipzig - Würzburger Kickers

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Relegation 3. Liga: Rückspiel Würzburger Kickers - FC Lokomotive Leipzig

Mo., 01.06.2026, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
19:00live

  • Rückspiel der Relegation zur 3. Liga: Würzburger Kickers - 1. FC Lokomotive Leipzig - Montag, 1. Juni, 19 Uhr

>>> Liveticker Würzburger Kickers - FC Lokomotive Leipzig

Das ist die 3. Liga 2026/27 nach aktuellem Stand

  1. SC Preußen Münster (Absteiger 2. Bundesliga)
  2. Fortuna Düsseldorf (Absteiger 2. Bundesliga)
  3. Rot-Weiss Essen
  4. MSV Duisburg
  5. Hansa Rostock
  6. SC Verl
  7. Alemannia Aachen
  8. TSV 1860 München
  9. SV Waldhof Mannheim
  10. SV Wehen Wiesbaden
  11. Viktoria Köln
  12. SSV Jahn Regensburg
  13. FC Ingolstadt
  14. VfB Stuttgart II
  15. 1. FC Saarbrücken
  16. TSG Hoffenheim II
  17. Fortuna Köln (Aufsteiger Regionalliga West)
  18. SV Meppen (Aufsteiger Regionalliga Nord)
  19. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger Regionalliga Südwest)
  20. Relegationssieger aus Würzburger Kickers (Vertreter Regionalliga Bayern) - Lokomotive Leipzig (Regionalliga Nordost)

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