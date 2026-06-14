 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation 2025/26: Diese Teams kämpfen noch um die Landesliga

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4
Rel. LL Württ. St. 1

Die ersten Partien in den Relegationsrunden zu den vier württembergischen Landesligen sind nach dem gestrigen Samstag abgeschlossen. Drei von vier Finalpartien stehen nun bereits fest. FuPa gibt die Übersicht.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Schwaigern / Satteldorf
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

Erst im Elfmeterschießen setzt sich der SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) gegen den TV Aldingen (Bezirksliga Enz/Murr) durch. Der Gegner wird beim heutigen Duell noch ermittelt. Sollte Schwaigern gewinnen findet das Finale in Neckarsulm statt, bei Weiterkommen von Satteldorf ist Oeffingen der Gastgeber.

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
15:00

Furios gelang Landesliga-Teilnehmer TV Echterdingen der Einzug in die Finalrunde: Der TSV Jahn Büsnau (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) wurde satt mit 7:0 bezwungen. Im anderen Duell setzte sich der SV Ebersbach/Fils (Bezirksliga Neckar/Fils) mit 3:1 durch. Gastgeber des Endspiels wird der TSV Dagersheim sein.

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Hier stehen sich im Finale der TSV Straßberg (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) und die Sportfreunde Gechingen (Nordschwarzwald) gegenüber. Stattfinden wird das Duell beim VfR Sulz.

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
15:00

Nach den gestrigen Siegen stehen die SG Öpfingen (Bezirksliga Donau/Iller) und die SGM Ummendorf/Fischbach (Bezirksliga Oberschwaben) im Endspiel. Das Duell wird beim FV Biberach an der Riß stattfinden.

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