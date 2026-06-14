Relegation 2025/26: Diese Teams kämpfen noch um die Landesliga

Die ersten Partien in den Relegationsrunden zu den vier württembergischen Landesligen sind nach dem gestrigen Samstag abgeschlossen. Drei von vier Finalpartien stehen nun bereits fest. FuPa gibt die Übersicht.
Erst im Elfmeterschießen setzt sich der SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) gegen den TV Aldingen (Bezirksliga Enz/Murr) durch. Der Gegner wird beim heutigen Duell noch ermittelt. Sollte Schwaigern gewinnen findet das Finale in Neckarsulm statt, bei Weiterkommen von Satteldorf ist Oeffingen der Gastgeber.
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Furios gelang Landesliga-Teilnehmer TV Echterdingen der Einzug in die Finalrunde: Der TSV Jahn Büsnau (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) wurde satt mit 7:0 bezwungen. Im anderen Duell setzte sich der SV Ebersbach/Fils (Bezirksliga Neckar/Fils) mit 3:1 durch. Gastgeber des Endspiels wird der TSV Dagersheim sein.
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Hier stehen sich im Finale der TSV Straßberg (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) und die Sportfreunde Gechingen (Nordschwarzwald) gegenüber. Stattfinden wird das Duell beim VfR Sulz.
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Nach den gestrigen Siegen stehen die SG Öpfingen (Bezirksliga Donau/Iller) und die SGM Ummendorf/Fischbach (Bezirksliga Oberschwaben) im Endspiel. Das Duell wird beim FV Biberach an der Riß stattfinden.
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