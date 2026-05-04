Relegant Mitterdorf rutscht aus – Chamerau kommt stark zurück

Schönthal (links) holte einen Auswärtsdreier in Eschlkam. – Foto: Sebastian Fleischmann/Archiv

In der Kreisliga Ost waren vor dem 25. Spieltag bereits alle Würfel in puncto Auf- und Abstieg sowie Relegation gefallen. Mitterdorf geht sicher in die Aufstiegsrelegation. Am Sonntag bezog die SpVgg jedoch eine 0:1-Heimniederlage gegen Miltach und musste Platz zwei abgeben. Dort rangiert nun die SG Zandt/Vilzing II, die einen 2:0-Heimerfolg gegen die SG Schloßberg feierte. Meister FC Ränkam rang die angereiste SG Waldmünchen/Geigant knapp mit 1:0 nieder. Torreiche 3:3-Unentschieden erlebten die Zuschauer unterdessen in Michelsdorf und Chamerau.



Ohne Sieger trennten sich der FC Chamerau und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn vor 180 Zuschauern. Julian Göttinger brachte die SpVgg in der 34. Minute in Front, doch Andreas Maurer sorgte in der 40. Minute für Ausgleich. Ein Elfmeter in der 56. Minute, gekonnt ausgeführt von Julian Schneider und ein weiterer Treffer von Laurenz Berthold in der 80. Minute brachte die Gäste der Partie erneut in Führung, doch Giuseppe Papaccino landete in der 83. Minute einen Anschlusstreffer und Henry Hofbauer nutzte die Nachspielzeit (90.+2.) um noch eine Bude zu machen. Gelb-Rot gab es für Ardi Thaci von der SpVgg noch in der 90.+4. Minute. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Philipp Karl, Robert Multerer







Der 1. FC Miltach sicherte sich vor 80 Besuchern bei der SpVgg Mitterdorf die Maximalausbeute am vergangenen Sonntag. Den Siegestreffer landete Pavel Bolina in der 15. Spielminute. Schiedsrichter: Stefan Grau, Philipp Laumer, Niklas Linhart







Vor 130 Fans musste sich der 1. FC Rötz am 25. Spieltag gegen den angereisten FC Untertraubenbach geschlagen geben. In der ersten Halbzeit erzielte Dominik Grätsch das 1:0 für die Hausherren (36.), doch die zweite Hälfte nutzte Daniel Ederer (78.) zum Ausgleich und Paul Kurz sorgte in der 85. Minute für 2:1 für Untertraubenbach. Den Dreier besiegelte Markus Dendorfer dann in der 89. Minute für die Gäste der Partie. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Christian Gawinowski, Deniz Karatas







Beim Meister FC Ränkam blieben die Punkte auf heimischem Terrain. Zu Gast war die SG Waldmünchen/Geigant, die sich vor 100 Besuchern nicht behaupten konnten. Den Siegestreffer landete Johannes Baier bereits in der 42. Minute, die zweite Hälfte brachte noch eine Zeitstrafe für Besar Mustafaj (64.) für die Gäste mit sich, änderte jedoch am Ergebnis nichts. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Sebastian Söldner, Tobias Gottschalk













Ein weiteres 3:3-Remis durften die 100 Zuschauer am Sonntag bei der SG Michelsdorf/Cham II gegen die angereiste 1. SG Regental miterleben. In Front gingen die Hausherren durch Benedikt Greindl in der 13. Minute, doch Dominik Pfeifer glich nicht nur aus (16.) sondern brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Elias Smolka gelang jedoch in der 21. Minute der Ausgleichstreffer, was einen Halbzeitstand von 2:2 mit sich brachte. Ein Elfmetertreffer, dankend angenommen von Kevin Wagner in der 55. Minute sorgte für 3:2, jedoch konnte Dominik Pfeifer in der Nachspielzeit (90.+3.) den Ausgleich erzielen, was beiden Kontrahenten einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Konrad Heuberger, Andreas Serve







Die SG Zandt/Vilzing II holte sich am Sonntag vor 100 Schaulustigen den Heimdreier gegen die SG Schloßberg und übernimmt den zweiten Tabellenplatz. Mit einem Elfmeter, dankend angenommen von Benedikt Laumer, stand es bereits in der vierten Minute 1:0 für die Gastgeber. Maximilian Laumer erzielte in der 80. Minute das 2:0 und somit blieben die Punkte bei der SG Zandt/Vilzing II daheim. Schiedsrichter: Thomas Auburger, Robert Frank, Anna-Lena Meier







Die Maximalausbeute auswärts sicherte sich die SG Schönthal-Premeischl vor 100 Zuschauern bei der SpVgg Eschlkam. In der ersten Hälfte brachte Timo Ziereis (36.) die SG bereits in Front, Jonas Zeiser netzte zwei Buden in Folge ein (58., 62.), was den Gästen den Dreier einbrachte. Michael Hamberger konnte in der 85. Minute noch einen Anschlusstreffer landen. Schiedsrichter: Werner Gabler, Mario Pottgießer, Tim Jelinek