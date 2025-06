Am Sonntag ab 19 Uhr erwartet der FC Starkenburgia Heppenheim II den SV Schwanheim zum Auftakt der Relegationsrunde. (Archiv) Foto: Axel Künkeler

Relegaion: Starkenburgias Extrarunde startet Im ersten Spiel um den freien C-Liga-Platz erwarten die Heppenheimer am Sonntag den SV Schwanheim

Heppenheim. Seit dieser Woche, nach der Verhandlung vor dem Kreissportgericht, ist geklärt, wer der Gegner des FC Starkenburgia Heppenheim II zum Auftakt der Relegation um den freien Platz in der C-Liga Bergstraße ist. Der SV Schwanheim tritt am Sonntag (1.Juni) ab 19 Uhr auf dem Sportplatz am Zentgericht an, die FSG Bensheim II bleibt nach dem Urteil auf Tabellenplatz drei.

Schwanheim, der Vizemeister der D-Liga I, ein Wunschgegner? Heppenheims Trainer Markus Röcker verneint. „SV und FSG sind beide gute Mannschaften, die eng beieinander liegen und sich beide die Relegation verdient hätten." Die Stärken und Schwächen des Gegners seien bekannt. Das gelte auch umgekehrt, vermutet Röcker: „Aber ich weiß auch um unsere Stärken." Die hätten der Starkenburgia die Meisterschaft in der D-Liga II und damit den Direktaufstieg beschert. „Schade, dass wir diesen Wechselfehler gemacht haben", so Rücker. Der kostete am grünen Tisch drei Punkte und den Titel. „So müssen wir die Extrarunde drehen." An deren Ende soll, daran lässt Markus Röcker keinen Zweifel, der Doppelaufstieg stehen. Die erste Mannschaft hat ja mit dem Erreichen der Kreisoberliga vorgelegt.

So sollen am Sonntag definitiv drei Punkte her, zumal die Gastgeber „mit voller Kapelle" (Röcker) antreten können. Bedingung: „Jeder Einzelne muss seine Leistung abrufen und nicht denken, es geht mit halber Kraft." Heute, 19:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. II SV Schwanheim Schwanheim 19:00