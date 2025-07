Relaunche für das Perf-Gansbach-Turnier

Vor einem Jahr in Gönnern setzte sich André Althaus (rechts) mit der SG Hörlen/Lixfeld im Endspiel gegen Jannis Lüftner (links) und die SG Silberg/Eisenhausen mit 3:2 durch. Wer gewinnt das Perf-Gansbach-Turnier 2025 in Bottenhorn? © Lars Hinter

Bottenhorn. Relaunche für das traditionsreichste Hinterländer Fußball-Turnier. Beim Perf-Gansbach-Turnier wird in diesem Jahr und wohl auch in Zukunft an weniger Tagen gespielt, dafür gibt es kürzere und mehr Partien und in jedem Spiel einen Sieger.