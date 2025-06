Relative Zufriedenheit eint das Bezirksliga-Quartett

Die Spielzeit in der Bezirksliga ist noch nicht ganz vollständig in den Büchern, denn vereinzelt geht es für Teams noch um wichtige Entscheidungen in direkten Duellen um den Auf- oder gegen den Abstieg.

In Langenfeld dagegen können Spieler und Verantwortliche von TuSpo Richrath sowie des SC Reusrath, SSV Berghausen und HSV Langenfeld bereits für die kommende Saison planen. Ihr Blick auf die vergangene Runde eint sie zumindest in einem Punkt: relative Zufriedenheit.

Perfektionist Beruda ist aber nur selten wirklich zufrieden, daher betont er auch: „Man kann sich überall verbessern.“ In der Sommervorbereitung ab dem 11. Juli gehe es vorrangig darum, die neuen Akteure zu integrieren und an der Verletzungsanfälligkeit zu arbeiten. Mit Hendrik Scholz (Berghausen), Tim Scharpel, Justin Kotlorz und Athanasios Melas (Urdenbach), Elias Dittmann (Aufderhöhe), Gianluca Gagliardi (Langenfeld) und Keeper Maximilian Kretschmar (Berg. Neukirchen) stehen einige Zugänge fest.

Wo kann es für Richrath also nächste Saison hingehen? „Wir möchten unsere Punktzahl (50, Anm. d. Red.) von diesem Jahr übertreffen, in den Ergebnissen konstanter werden und insgesamt in der Entwicklung zwei Schritte nach vorne machen“, sagt Beruda, der am liebsten unter die Top Fünf kommen will.

SC Reusrath

Der SCR musste hingegen lange zittern und befand sich überwiegend im Abstiegskampf. Daher ist die Spielzeit auch im Rückblick für Übungsleiter Marco Schobhofen vorwiegend frustrierend. „Ich bin froh, dass es ein gutes Ende hatte“, sagt er, „und dass wir uns vor dem letzten Spieltag gerettet haben.“ Anhand seiner Ambitionen und Vorstellungen aber reicht dieses Abschneiden nicht für Zufriedenheit.

Sein größter Kritikpunkt: Kadergröße und -qualität. Weil bis Anfang Juli noch viel passieren kann, will Schobhofen keine Zugänge nennen, deren sechs gibt es aber wohl schon. Sie kommen größtenteils aus der Kreisliga A sowie dem eigenen Nachwuchs. Schmerzhaft ist der Abgang von Marcel Kachnowski. Ihn hatte das Team vor zwei Jahren aus der eigenen Jugend geholt. „Er hat sich schnell zum Stammspieler gemacht, und war mit Anfang 20 ein Leistungsträger“, sagt Schobhofen über ihn. Er wechselt zu Sparta Bilk.

Unabhängig von der Gruppen-Zugehörigkeit im kommenden Jahr will der Trainer eine sorgenfreiere Spielzeit erleben. „Mein Ziel ist, eine ruhige Saison zu spielen – das ist das A und O“, betont er. Erst dann könne die Mannschaft sich überdies weiterentwickeln. Trainingsstart ist am 29. Juni.

SSV Berghausen

Als Neuling ging es für den SSV mit Ralf Dietrich an der Seitenlinie bis zum Schluss um den Klassenerhalt, der erst am letzten Spieltag fix gemacht wurde. „Nach der überragenden Kreisliga-A-Saison war es schwer, reinzukommen“, berichtet der Coach von den Anfängen. Mit kleinen Aussetzern verkaufte sich seine Auswahl aber insgesamt gut und war mit Beginn der Rückrunde angekommen. So lobt er: „Die Mannschaft hat den Schritt zum Bezirksligisten getan.“ Rund 90 Prozent des Kaders verfügte zuvor über keinerlei Erfahrung auf dem Niveau.

Einzig die anfällige Defensive beschäftigte den SSV durchgängig. So ist sie Priorität Nummer eins im Sommer. Der endet für die Berghausener am 8. Juli.

Aufgrund der Unsicherheit in Sachen Liga-Zugehörigkeit konnten bisher keine Transfers realisiert werden. Einzig die Abgänge von Kapitän und Anführer Nils Dames (Karriereende) sowie Hendrik Scholz (Richrath) schmerzen. So wird es stark auf die eigene Jugend ankommen, aus der talentierte Spieler wie Max Pluschke kommen.

Dietrich glaubt, auch im nächsten Fußballjahr gehe es für seinen SSV daher nur um den Ligaverbleib. „Das Ziel wird der Klassenerhalt sein“, kündigt er an – nur nicht ganz so spannend solle es seine Elf bitte machen.

HSV Langenfeld

Der HSV rutschte nach dem Trainerwechsel hin zu Heiko Schornstein überraschend in den Abstiegskampf und rettete sich nur knapp am letzten Spieltag vor der Relegation zur Kreisliga A. Im Winter wurde mit Roberto Marquez ein neuer Trainer verpflichtet. „Es war eine Menge Arbeit“, bilanziert der. „Unterm Strich haben wir das Ziel, für das ich gekommen bin, erreicht.“ Dass es allerdings derart lang dauern würde, hätte er anfangs nicht gedacht.

Nach dem erfüllten Minimalziel, wie es Marquez nennt, folgt nun ein Umbruch im Kader. Demnach verlassen so um die 15 Spieler den Verein. Darunter ist mit Severin Krayer der drittbeste Angreifer der Liga. Er schließt sich Aufsteiger Aufderhöhe in der Landesliga an. „Er ist natürlich schwer zu ersetzen“, betont Marquez. „Ansonsten wollten wir diesen Umbruch und charakterliche Veränderungen.“

In der Vorbereitung ab dem 8. Juli geht es dann vor allem um defensive Stabilität. Marquez erwartet eine schwierige Saison. Er will mit dem Abstieg möglichst nichts zu tun haben und das Team perspektivisch wieder zu einer guten Rolle bringen. „Das ist eine interessante Aufgabe“, sagt er.