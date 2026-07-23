„Relativ schnell in der Landesliga ankommen“

– Foto: Lutz Knüpfer

Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Uwe Kleemann von der SG Sielow auf die ersten Tage der Vorbereitung in der Landesliga Süd. Er zeigt sich trotz einer Testspielniederlage zufrieden, sieht viel Einsatzbereitschaft und formuliert als Aufsteiger ein klares Saisonziel.

Nach den ersten Trainingseinheiten fällt eine Bewertung für den Coach noch schwer aus. Dennoch erkennt der Trainer bereits positive Ansätze. „Nach einer Woche Vorbereitung kann man noch nicht allzu viel sagen. Aber die Trainingsbeteiligung ist hoch und die Jungs geben von Anfang an Gas und wollen die neue Aufgabe konzentriert und entschlossen wahrnehmen“, sagt Uwe Kleemann gegenüber FuPa.

„Auch mit dem ersten Vorbereitungsspiel war ich sehr zufrieden, obwohl wir gegen Viktoria Potsdam 0:4 verloren haben. Wir haben da etwas Neues probiert und es wurde auch zu größten Teilen umgesetzt. Man hat schon gesehen, dass der Druck beim eigenen Ballbesitz größer wird und da gilt es, mehr Ruhe zu bewahren und auch eine gewisse Vororientierung zu haben.“

Auch das erste Testspiel bewertet der Trainer trotz des deutlichen Ergebnisses positiv. Gegen Viktoria Potsdam setzte es zwar eine 0:4-Niederlage, dennoch überwogen für ihn die Erkenntnisse.

Neuzugänge sollen das Team verstärken

Mit Robert Lorenz von der SpG Briesen/Dissen, sowie Lukas Scholz und Robin Gäbler jeweils vom SV Lausitz Forst hat sich die Mannschaft gezielt verstärkt.

Vor allem von Robert Lorenz erwartet der Trainer einen positiven Einfluss auf die Defensive. „Robert Lorenz wird unserer Abwehr bestimmt noch mehr Stabilität verleihen und man merkt in den Trainingseinheiten schon, dass er da auch Verantwortung übernehmen möchte.“

Auch Lukas Scholz bringt nach Einschätzung des Trainers interessante Voraussetzungen mit. „Lukas Scholz ist ein interessanter Spielertyp mit einer grundsoliden fußballerischen Ausbildung und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er muss sich unserer Spielphilosophie natürlich noch anpassen.“

Für zusätzliche Konkurrenz auf der Torhüterposition sorgt Robin Gäbler. „Und Robin Gäbler verstärkt unser schon gutes Torwartteam und wird uns auf dieser Position auch weiterhelfen.“

Gleichzeitig setzt der Verein weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. „Zusätzlich wollen wir auch die gute Nachwuchsarbeit nutzen und weitere Talente in den Spielbetrieb etablieren.“

Vertrauen in den aktuellen Kader

Weitere Verstärkungen sind derzeit nicht konkret geplant. Der Trainer macht deutlich, dass der Verein zwar aufmerksam bleibt, dem bestehenden Aufgebot aber großes Vertrauen schenkt.

„Wir werden natürlich weiter die Augen offen halten, aber wir vertrauen zu 100 Prozent dem aktuellen Kader.“

Ein schmerzhafter Verlust

Bei den Abgängen zeichnet sich aktuell keine weitere Veränderung ab. Besonders der Abschied von Steve Beier hinterlässt jedoch eine Lücke.

„Weitere Abgänge wird es nach Stand jetzt nicht geben. Der Abgang von Steve Beier wirkt schon schwer genug und er wird uns in unserer Trainingsarbeit und im Spielbetrieb fehlen.“

Zusammenhalt als größte Stärke

Die Basis der Mannschaft sieht Uwe Kleemann nicht nur in der sportlichen Qualität, sondern vor allem im Miteinander.

„Die Hauptstärken sind mit Sicherheit der Zusammenhalt in der Mannschaft, der Spaß auf und neben dem Platz und der Wille, für den Verein alles zu geben.“

Auch sportlich sieht der Trainer seine Mannschaft gut aufgestellt. „Rein sportlich sind wir im Offensivbereich sehr gut aufgestellt und der Gegner kann sich nicht auf den einzelnen Spieler einstellen. Auch haben wir unser Spielsystem gefunden und jeder auf dem Platz kennt seine Aufgabe.“

Aufsteiger mit klarem Ziel

Für die erste Saison in der Landesliga gibt es aus Sicht des Trainers nur eine realistische Zielsetzung.

„Als Aufsteiger in der Liga bewegen wir uns im absoluten Neuland und da kann nur das Ziel Klassenerhalt sein.“

Favoriten auf den Titel

Bei der Frage nach den Meisterschaftsanwärtern nennt der Trainer mehrere Mannschaften.

„Wir kennen zwar nicht alle Mannschaften, aber ich denke schon, dass Viktoria Seelow, Wacker Ströbitz und Krieschow II eine sehr gute Rolle spielen werden.“

Mit Selbstvertrauen in den Saisonstart

Zum Auftakt wartet das Spiel gegen Großziethen. Uwe Kleemann hofft, dass seine Mannschaft die Entwicklung der vergangenen beiden Jahre schnell auf die neue Liga übertragen kann.

„Ich hoffe, dass wir gleich im ersten Spiel gegen Großziethen das in den letzten beiden Jahren erworbene Selbstbewusstsein auf den Platz bekommen. Dass wir mit der höheren Qualität und mit dem höheren Tempo fußballerisch und gedanklich klarkommen und dass wir relativ schnell in der Landesliga ankommen.“