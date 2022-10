Rekus-Torreicht nicht: Budberg tritt auf der Stelle Frauen-Niederrheinliga: Im Duell zwischen dem SV Budberg und dem MSV Duisburg II gab es keinen Sieger.

So richtig nach vorn gebracht hat den SV Budberg das gestrige 1:1 (0:1) in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen beim MSV Duisburg II nicht. Zwar verkürzte das Team durch die Punkteteilung den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, auf dem die SSVg Velbert derzeit steht, auf zwei Zähler. Gleichzeitig schafften die Schützlinge von Trainer Sascha Lubinski es aber auch nicht, an einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, nämlich den „Zebras“, vorbeizuziehen.