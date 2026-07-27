Rekordverdächtiges 16:1 in der Kreisklasse – Trainer mit Blitz-Gelbrot Kreis-Highlights: Geisling sieht turbulente Schlussphase mit vier Toren +++ Pasieka, Strohbach und Wifling feiern ein Traumdebüt bei ihrem neuen Klub von Florian Würthele · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Ein 6:1-Kantersieg beim Vorjahresdritten: Die DJK Dürnsricht hat in der Kreisliga West einen furiosen Saisonstart hingelegt. – Foto: Sabrina Dietrich

Allerorts rollt der Ball: Am Wochenende sind auch die Spielklassen im Fußballkreis Amberg/Weiden in die neue Saison gestartet. Natürlich gab es auf den Oberpfälzer Fußballplätzen wieder einige Highlights und Kuriositäten. Wir haben für Euch ein paar davon herausgesucht...

Kreis Regensburg Bezirksliga Süd







Es war ein kurzer Ausflug aufs Spielfeld für den Trainer des SV Breitenbrunn. Mit Ablauf der Regelspielzeit wechselte sich



Es war ein kurzer Ausflug aufs Spielfeld für den Trainer des SV Breitenbrunn. Mit Ablauf der Regelspielzeit wechselte sich Michael Ferstl selbst ein. Hintergrund war ein Unschöner: Ferstl kam für Verteidiger Maximilian Bursy, für den es wegen einer schweren Knieverletzung nicht weiterging. Sogar der Sanka musste anrücken. Das Arbeitszeugnis des Coaches: Gelbe Karte in der 93. Minute und kurz darauf wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (90.+7).

Kreisklasse 1







Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 2:11 Tore. Der neuformierte Peisinger SC hat – nach dem Austritt des TSV Bad Abbach II aus der Spielgemeinschaft – Anlaufschwierigkeiten in der Kreisklasse. In Barbing ging die Elf von Trainer Daniel Zollner zunächst sogar in Führung, um letztendlich unter die Räder zu geraten. Bis zur 22. Minute waren die Gastgeber bereits auf 4:1 davongezogen.













Diese Schlussphase war nichts für schwache Nerven! Ab der 87. Minute fielen bei der Kreisklassen-Partie in Geisling noch ganze vier Tore – drei davon in der Nachspielzeit. Am Ende setzte sich der Aufsteiger knapp durch und durfte den ersten Saisonsieg feiern.



Kreisklasse 2







Einen für Kreisklassen-Verhältnisse rekordverdächtigen Kantersieg lieferte die SG Schwabelweis/DJK Nord ab. Gefühlt war jeder Schuss drin und nach 90 höchst einseitigen Minuten stand ein unglaubliches 16:1 auf der Anzeigetafel. Allein Edward Spielmann traf sechs Mal. Benjamin Dietz eröffnete den Torreigen mit einem Blitz-Hattrick innerhalb der ersten 16 Spielminuten. Der Bayernliga-Unterbau der Fortuna Regensburg hat diesen Sommer einen komplett neuen Anstrich erhalten. Auf den neuen Spielertrainer Burak Yildirim scheint noch viel Arbeit zuzukommen...





Kreis Amberg/Weiden Einen für Kreisklassen-Verhältnisse rekordverdächtigen Kantersieg lieferte die SG Schwabelweis/DJK Nord ab. Gefühlt war jeder Schuss drin und nach 90 höchst einseitigen Minuten stand ein unglaubliches 16:1 auf der Anzeigetafel. Allein Edward Spielmann traf sechs Mal. Benjamin Dietz eröffnete den Torreigen mit einem Blitz-Hattrick innerhalb der ersten 16 Spielminuten. Der Bayernliga-Unterbau der Fortuna Regensburg hat diesen Sommer einen komplett neuen Anstrich erhalten. Auf den neuen Spielertrainer Burak Yildirim scheint noch viel Arbeit zuzukommen... Kreisliga Nord







Eine spektakuläre Wendung nahm das Kreisligaspiel in Tremmersdorf. Liganeuling FC Dießfurt bereitete den favorisierten Hausherren lange Zeit große Probleme, ging mit 2:1 und 3:2 in Führung. Schließlich zeigte der FCT aber große Moral und Ausdauer. Mit drei Buden binnen weniger Minuten (84., 86., 90.) drehte die Schäffler-Crew dieses denkwürdige Spiel.



Kreisliga Süd







So kann man sich doch als Aufsteiger in der neuen Liga vorstellen! Am ersten Spieltag hat der amtierende Meister der Kreisklasse Süd ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einer 6:0-Packung schickte die SG „TraPo“ den angereisten Ligawechsler VfB Rothenstadt wieder nachhause. Und feiert einen perfekten Kreisliga-Einstand. Bereits nach 45 Minuten war beim Stand von 5:0 die Messe gelesen.



Kreisklasse Ost







Da hat die DJK Weiden offenbar einen Glücksgriff gelandet! Der Kreisklassist sorgte heuer mit der Verpflichtung des Bezirksliga-erfahrenen Torjägers



Kreisklasse West



Da hat die DJK Weiden offenbar einen Glücksgriff gelandet! Der Kreisklassist sorgte heuer mit der Verpflichtung des Bezirksliga-erfahrenen Torjägers Niklas Strohbach vom FC Weiden-Ost für Aufsehen. Und der 22-Jährige tat gleich zum Saisonauftakt das, was er am besten kann: Toreschießen: Mit einem Dreierpack führte er sein neues Team zum Auswärtssieg in Altenstadt/Voh.Kreisklasse West



Einen prominenten Namen des Nordoberpfälzer Fußballs hat der SVSW Kemnath seit Neuestem in seinen Reihen:





Kreis Cham/Schwandorf Einen prominenten Namen des Nordoberpfälzer Fußballs hat der SVSW Kemnath seit Neuestem in seinen Reihen: Martin Pasieka , der über viele Jahre für den SV Etzenricht in der Landes- und Bezirksliga auf Torejagd ging. In der neuen Umgebung namens Kreisklasse West scheint sich der Routinier sofort wohlzufühlen, schnürte er bei seinem Punktspieldebüt in Pressath doch gleich mal einen Doppelpack. Kreisliga Ost







Ein Aufsteiger legt einen Traumstart hin: Der FC Stamsried ist nach neun Jahren Abstinenz zurück im Kreisoberhaus – und sorgt auch dort weiter für Furore. Dem 5:1-Auftaktsieg bei der SG Schloßberg ließen Martin Schönbergers Spieler am Sonntag einen 3:0-Heimerfolg gegen Bezirksliga-Absteiger SG Chambtal folgen. Tabellenführung für den FC, gemeinsam mit Mitterdorf und Arnschwang!



Kreisliga West







Ein turbulentes und torreiches Lokalduell bekamen die 150 Zuschauer in Stulln serviert. Die favorisierten Gäste aus Ettmannsdorf lagen zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung. Anschließend hatte der Landesliga-Unterbau mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen, tat das aber nicht. Auf der anderen Seite bewiesen die Grün-Weißen Moral – und kamen mit einer der letzten Aktionen des Spiels noch zum 4:4-Ausgleich.







Das ist mal eine Ansage: Die DJK Dürnsricht schenkte dem Vorjahresdritten SV Haselbach auf dessen Geläuf ein halbes Dutzend ein. Spielertrainer Sebastian Bauer und der frischverpflichtete Felix Wifling schnürten jeweils einen Doppelpack. Letzte Saison haarscharf der Abstiegs-Relegation entgangen, legt die DJK nun einen perfekten Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei Spielen hin. So kann es weitergehen!



Kreisklasse Ost







Ein Zwölf-Tore-Spektakel gab es in Obertrübenbach zu bestaunen. Erst als die Partie schon entschieden war, durften die Gäste auch mal netzen. Der SVO steht damit an der Tabellenspitze und der amtierende Vizemeister macht sofort klar, dass mit ihm auch in dieser Spielzeit zu rechnen ist.