Rekordverdächtig:Elf Treffer in einer Halbzeit

Die Sportfreunde haben es richtig krachen lassen. – Foto: Jette Oster

Ein Blick auf die bislang vereinbarten Testspiele macht deutlich: Bezirksligist Kevelaerer SV hat sich für die kommende Saison offenbar einiges vorgenommen. Die Mannschaft tritt in der Vorbereitung unter anderen beim Landesligisten SV Budberg (Sonntag, 13. Juli) und beim Oberligisten SV Biemenhorst (Sonntag, 3. August) an. „Es ist schon richtig, dass wir uns noch einmal steigern wollen. Platz fünf in der abgelaufenen Saison ist ein toller Erfolg, aber die Entwicklung soll natürlich nicht stehen bleiben. Deshalb haben wir uns ganz bewusst für die Vorbereitung einige sehr starke Gegner ausgesucht“, sagt Co-Trainer Jan Flintrop.

Gestern, 13:00 Uhr GSV Moers GSV Moers Kevelaerer SV Kevelaer 6 0 Abpfiff Für den Anfang lag die Messlatte allerdings noch etwas zu hoch. Der Kevelaerer SV hatte am Sonntag beim Landesligisten GSV Moers mit 0:6 (0:3) das Nachsehen. Der Moerser Neuzugang Konstantin Möllering (früher unter anderen Preußen Münster, Borussia Dortmund II, VfL Bochum II und SV Straelen), benötigte gerade einmal elf Minuten, um seinen ersten Treffer im neuen Dress zu erzielen. Im Verlauf des einseitigen Duells trug sich unter anderen auch noch Danny Rankl, vor noch gar nicht allzu langer Zeit Torjäger und Publikumsliebling am Klever Bresserberg, in die Torschützenliste ein.

„Wir verbuchen dieses Spiel einfach als gelungene Einheit, nachdem wir schon am Samstag sehr intensiv trainiert hatten. Aber man muss schon sagen, dass der GSV Moers uns in allen Belangen überlegen war“, so Flintrop, der momentan Chefcoach Patrick Znak (Urlaub) vertritt. Goch II siegt nur knapp

Für die knapp 20 Zuschauer, die sich am Sonntag ins Hubert-Houben-Stadion verirrt hatten, hat sich der Besuch allein schon wegen turbulenter 20 Minuten nach der Pause gelohnt. Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II schlug den A-Ligisten SV Sevelen mit 3:2 (0:0). Marvin Gisberts, in den vergangenen beiden Jahren mit 37 Treffern und 39 Vorlagen entscheidend am Durchmarsch der Gocher Reserve beteiligte, erzielte in der 57. und 63. Minute jeweils den Ausgleich. Zuvor hatten Eigengewächs Lukas Garic (55.) und Torjäger Philipp Langer (59.) die Gäste zweimal in Führung gebracht. Den Gocher Siegtreffer erzielte Marvin Kürbs (75.). Feuerwerk nach der Pause