Rekordverdächtige Kulisse beim Epe-Derby

Derbys sind immer etwas Besonderes. Zu einem unvergesslichen Spiel für die Akteure der beiden Eperaner Klubs machten es am vergangenen Sonntag jedoch die Fans. Genauer gesagt: die Masse an Fans. 2200 Zuschauer verfolgten im Stadion am Wolbertshof ein torloses Remis. Gänsehaut-Stimmung? Ohne Zweifel. Ebenso hochklassiger Fußball? Fehlanzeige.
Die Gastgeber von Vorwärts Epe gingen hochmotiviert in dieses Derby, so verlor man das Hinspiel beim FC Epe noch mit 3:0. Und die Chance, die offene Rechnung zu begleichen, bot sich gleich in der elften Spielminute. Nach einem Foul an Konstantin Gleis entschied Schiedsrichter Malik Salifou auf Strafstoß für Vorwärts. Sasun Ülütas nahm sich der Sache an, scheiterte trotz eines veritabel geschossenen Elfers an FC-Schlussmann Niklas Baumann. Das gewonnene Momentum konnten die Gäste jedoch nicht in Tore umwandeln und auch Vorwärts blieb fußballerisch blass.
In der zweiten Hälfte waren die favorisierten Gäste bestrebt, die Bemühungen zu intensivieren. "Wir wollten unbedingt gewinnen, vorne draufgehen, Angriffspressing spielen", verriet FCE-Coach Rolf Jörden bei Heimspiel-Online. Es dauerte jedoch nicht allzu lange im zweiten Durchgang, bis die Blau-Weißen ihre Pläne umschmeißen mussten. Denn in der 55. Minute sah Winterneuzugang Kevin Meise nach einem Zweikampf im Mittelkreis die rote Karte. "Das war natürlich dumm. Er ist zwar erst 25, aber ein erfahrener Fußballer. Unser Plan war danach hinfällig. Die Jungs haben trotzdem hervorragend reagiert und alles in die Waagschale geschmissen", so Jörden.
Nicht nur auf Seiten der Gäste zeigte man sich niedergeschlagen nach der Punkteteilung. Auch Vorwärts-Coach Jürgen Banken hätte den zahlreichen Zuschauern gerne einen Sieg geschenkt. "Man muss ehrlich sagen, dass es ein sehr schwaches Spiel von beiden war. Ich bin sehr enttäuscht, weil ich weiß, welche spielerischen Qualitäten meine Mannschaft hat. Wir hatten uns viel vorgenommen, können das aber deutlich besser spielen. Man hat heute aber gesehen, dass wenigstens eine Mannschaft versucht hat, Fußball zu spielen - auch wenn es uns nicht so gelungen ist. In Überzahl war das in Summe trotzdem zu wenig. Wir sind unruhig und fahrig gewesen, haben zu viele lange Bälle gespielt. Für die Leute, die hier in den letzten Wochen so viel abgerissen haben, tut mir das unfassbar leid. Wir hätten heute für die vielen Menschen drumherum gerne viel besser gespielt. Wir haben uns heute aber als Einheit präsentiert", resümierte Jörden und hing an: "Seid versichert, wir werden in den letzten Wochen besser werden!"
Für Vorwärts geht es am kommenden Sonntag gegen den abstiegsbedrohten SC Südlohn 28 ran, der FCE empfängt den Aufstiegskandidaten TSV Raesfeld.