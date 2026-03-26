Rekordverdächtige Kulisse beim Epe-Derby Das Aufeinandertreffen von Vorwärts Epe und dem FC Epe zog 2200 Zuschauer an von red · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Derbys sind immer etwas Besonderes. Zu einem unvergesslichen Spiel für die Akteure der beiden Eperaner Klubs machten es am vergangenen Sonntag jedoch die Fans. Genauer gesagt: die Masse an Fans. 2200 Zuschauer verfolgten im Stadion am Wolbertshof ein torloses Remis. Gänsehaut-Stimmung? Ohne Zweifel. Ebenso hochklassiger Fußball? Fehlanzeige.

Vorwärts verpasst frühe Führung Die Gastgeber von Vorwärts Epe gingen hochmotiviert in dieses Derby, so verlor man das Hinspiel beim FC Epe noch mit 3:0. Und die Chance, die offene Rechnung zu begleichen, bot sich gleich in der elften Spielminute. Nach einem Foul an Konstantin Gleis entschied Schiedsrichter Malik Salifou auf Strafstoß für Vorwärts. Sasun Ülütas nahm sich der Sache an, scheiterte trotz eines veritabel geschossenen Elfers an FC-Schlussmann Niklas Baumann. Das gewonnene Momentum konnten die Gäste jedoch nicht in Tore umwandeln und auch Vorwärts blieb fußballerisch blass. Platzverweis durchkreuzt Matchplan In der zweiten Hälfte waren die favorisierten Gäste bestrebt, die Bemühungen zu intensivieren. "Wir wollten unbedingt gewinnen, vorne draufgehen, Angriffspressing spielen", verriet FCE-Coach Rolf Jörden bei Heimspiel-Online. Es dauerte jedoch nicht allzu lange im zweiten Durchgang, bis die Blau-Weißen ihre Pläne umschmeißen mussten. Denn in der 55. Minute sah Winterneuzugang Kevin Meise nach einem Zweikampf im Mittelkreis die rote Karte. "Das war natürlich dumm. Er ist zwar erst 25, aber ein erfahrener Fußballer. Unser Plan war danach hinfällig. Die Jungs haben trotzdem hervorragend reagiert und alles in die Waagschale geschmissen", so Jörden.