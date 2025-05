VTS Iserlohn musste sich im Topspiel der Kreisliga A Iserlohn geschlagen geben (Archivfoto). – Foto: Jonas Schäfer

Rekordverdächtig: Bis zu 2000 Zuschauer beim Iserlohner A-Liga-Gipfel Sehenswerte Kulisse im Vorentscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg! Verlinkte Inhalte Kreisliga A Iserlohn VTS Iserlohn ASSV Letmathe

Es war das Topspiel der Kreisliga A Iserlohn: Zum 26. Spieltag bat der Spitzenreiter ASSV Letmathe den Verfolger VTS Iserlohn zum heißen Tanz um die voraussichtliche Vorentscheidung um die Kreismeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.

Der ASSV lud groß ein, engagierte sogar extra einen Dönerbetreiber. Doch wie groß der Ansturm ins Waldstadion am Sonntagabend sein würde, konnte auch Letmathes Sportlicher Leiter Jens Schaulandt nicht einmal im Ansatz erahnen, wie er im Iserlohner Lokalmedium "IKZ Online" zugab: "Also mit 1000 Besuchern haben wir durchaus gerechnet. Aber schon zur Pause waren alle Eintrittskarten verkauft. Die Leute sind über die Zäune geklettert, so dass wir ohne Übertreibung behaupten können, dass das Spiel am Ende 2000 Zuschauer gesehen haben." 2000 Zuschauer – "Mussten Warennachschub holen"

Was beiden Teams bezüglich des Zuschauerandrangs in die Karten gespielt haben dürfte, war die Verlegung des Anstoßes auf 18 Uhr, die beide Vereine im Vorhinein abgesprochen hatten. Hieß also, dass die Partien auf allen anderen Plätzen in Iserlohn und Umgebung bereits abgepfiffen worden waren und auch die Partien der beliebten Profi-Clubs nicht im Weg standen. Schaulandt, der von einem "Jahrhundertspiel" sprach, berichtete, dass manch einer "zehn, zwölft Stunden am Grill gestanden" habe. Wir mussten Warennachschub holen, obwohl wir ja zusätzlich einen Dönerbetreiber engagiert haben. Aber auch der war begeistert. Und es ist alles friedlich geblieben." Der ASSV Letmathe hatte mit einem Securityservice schon präventiv vorgesorgt, auch die Polizei rückte an um Präsenz zu zeigen, musste aber zu keinem Zeitpunkt eingreifen.