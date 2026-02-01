Rekordtransfer bei Promotion-League-Verein

Von der Promotion League in die Champions League: Rafael Devisate wechselt zu Union Saint-Gilloise
Brühls Mittelfeldspieler Rafael Devisate wechselt per sofort zum belgischen Spitzenclub Union Saint-Gilloise. Der amtierende belgische Meister und Superpokalsieger führt auch jetzt die Meisterschaft an und spielte in dieser Saison in der UEFA Champions League.
Für den SC Brühl ist es der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte und ausserdem einer der bedeutendsten Abgänge eines Schweizer Drittligisten. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.
Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler Rafael Devisate war im Sommer von Austria Lustenau zum SC Brühl gestossen und entwickelte sich in der Hinrunde rasch zu einer Schlüsselfigur. Gemäss dem Videoanalysesystem Wyscout zählte er zu den besten Spielern seines Positionsprofils in der Promotion League. Er überzeugte die Belgier denn auch mit seiner hohen Passsicherheit sowie Spielintelligenz.
Roger Bigger, Sportvorstand beim SC Brühl, spricht von einem schmerzhaften, aber auch stolzen Moment: «Der Transfer bestätige jedoch auch die gute Arbeit von Mannschaft und Trainerteam.»
