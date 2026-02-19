Rekordstrafe in La Liga:Sieben Spiele Sperre für Sevilla-Coach Almeyda

Auslöser für die Sanktion war ein emotionaler Ausbruch des 52-jährigen Argentiniers während des hart umkämpften 1:1-Unentschiedens gegen Deportivo Alavés am vergangenen Wochenende. In der 85. Minute verlor Almeyda nach einer Entscheidung des Unparteiischen Iosu Galech die Beherrschung.
Laut Schiedsrichterbericht protestierte der Coach „wiederholt und lautstark“, woraufhin er des Feldes verwiesen wurde. Doch statt den Innenraum zu verlassen, suchte Almeyda die direkte Konfrontation. Er stellte sich Galech entgegen und schrie mehrfach: „Warum schicken Sie mich vom Platz?“.
Die Quittung: Ein Sündenregister der Disziplinarlosigkeit
Das Disziplinarkomitee setzte die Sperre aus insgesamt vier Vergehen zusammen, die im Urteilsspruch detailliert aufgeführt wurden:
Zwei Spiele für die ursprünglichen Proteste.
Ein Spiel für das Weigern, den Platz nach dem Platzverweis umgehend zu verlassen.
Drei Spiele für wiederholte Respektlosigkeit gegenüber dem Unparteiischen.
Ein Spiel wegen unsportlichen Verhaltens.
Für den FC Sevilla kommt diese Entscheidung zur Unzeit. Der Klub rangiert aktuell auf dem 13. Tabellenplatz, nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Almeyda wird nun in der Hälfte der verbleibenden 14 Saisonspiele fehlen – darunter in Schlüsselpartien gegen den FC Barcelona, Atlético Madrid und das prestigeträchtige Stadtderby gegen Real Betis.
Der Verein bezeichnete das Urteil in einer ersten Stellungnahme als „völlig überzogen“ und kündigte an, alle juristischen Mittel für einen Einspruch auszuschöpfen. Almeyda selbst hatte sich bereits kurz nach dem Abpfiff für sein Verhalten entschuldigt, blieb jedoch bei seiner inhaltlichen Kritik an der Spielleitung.