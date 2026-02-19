Rekordstrafe in La Liga:Sieben Spiele Sperre für Sevilla-Coach Almeyda Der Abstiegskampf in der spanischen La Liga wird für den FC Sevilla zur Zerreißprobe. Wie der spanische Fußballverband (RFEF) am Mittwoch bekannt gab, wurde Cheftrainer Matías Almeyda mit einer drakonischen Sperre von sieben Pflichtspielen belegt. Es ist die härteste Strafe gegen einen Trainer im spanischen Oberhaus seit zwölf Jahren. von Gerd Jung · Heute, 18:58 Uhr · 0 Leser

Auslöser für die Sanktion war ein emotionaler Ausbruch des 52-jährigen Argentiniers während des hart umkämpften 1:1-Unentschiedens gegen Deportivo Alavés am vergangenen Wochenende. In der 85. Minute verlor Almeyda nach einer Entscheidung des Unparteiischen Iosu Galech die Beherrschung.

Laut Schiedsrichterbericht protestierte der Coach „wiederholt und lautstark", woraufhin er des Feldes verwiesen wurde. Doch statt den Innenraum zu verlassen, suchte Almeyda die direkte Konfrontation. Er stellte sich Galech entgegen und schrie mehrfach: „Warum schicken Sie mich vom Platz?".

Die Quittung: Ein Sündenregister der Disziplinarlosigkeit Das Disziplinarkomitee setzte die Sperre aus insgesamt vier Vergehen zusammen, die im Urteilsspruch detailliert aufgeführt wurden: