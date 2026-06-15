Rekordsaison mit 4:0 gekrönt

Die Konstellation vor dem Spiel war klar. Beide Mannschaften mussten punkten, um ihre Tabellenplätze zu behalten. Die Gäste würden dem Abstieg entrinnen und die Orlastädter hätten in der Platzierung wieder einen Schritt nach vorn gemacht, im. Vergleich zu den letzten beiden Platzierungen. Am Ende war es eine klare Sache für die Hausherren und dem scheidenden Co Kai-Uwe Scheuerl wurde zum emotionalen Abschied noch einmal ein Geschenk dargeboten.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
In der zweiten Halbzeit taten die Hausherren nur das nötigste und sparten die Kräfte für die anschließende Abschiedsfeier für den scheidenden Co-Trainer. Im Tor gab es nach Wiederbeginn einen Wechsel. Unser A-Junior Jason Nater konnte noch einmal Thüringenligaluft schnuppern und wurde am Ende auch mit seiner tadellosen Leistung und einem zuNull Ergebnis belohnt. Um es vorwegzunehmen, Borsch erzielte in Halbzeit 2 keinen Treffer, war aber mit dem Lattentreffer von Göb in der 69. Minute etwas näher an eine Torerfolg herangekommen. Die ereignisarme zweite Hälfte ist schnell erzählt. Die Neustädter nahmen zwei Gänge zurück und Borsch näherte sich zaghaft mit Standardsituationen dem 16er der Orlastädter an. Auch in der 2. Hälfte lag der Ballbesitzanteil klar auf Seiten der Hausherren. Chancen, wie die von Robin-Lee Engler nach Zuspiel von Elia Walther, wo Buberl gedankenschnell unten abtaucht (47.) wurden jetzt nicht mehr konsequent ausgespielt. Der Wechsel von „Rückkehrer“ Fabien Seidel brachte dann noch einmal Schwung in die Neustädter Offensive. Kurz nach seiner Einwechselung erzielte er den 4. Treffer der Begegnung. Theo Mohorn spielt auf Linksaußen Maxim Engler, dessen Eingabe findet am zweiten Pfosten Fabien Seidel, den die Gäste offensichtlich nicht auf dem Schirm hatten, so dass er ungehindert einschieben kann (4:0, 66.). Die letzte Tormöglichkeit der Blau-Weißen hatten dann Felix Künzel, der allein vor den eingewechselten Torhüter der Borscher, Knoblauch, auftaucht, der aber abwehren kann und der zurückprallende Ball kommt zu Fabien Seidel, der seinen zweiten Treffer nur um Haaresbreite verfehlt (82.). So pfiff der souverän leitende Sebastian Lorenzen die einseitige Partie ab, in der die Akteure seine Leitung aber auch erleichterten.
Fazit: Die Saison war damit passé und zum dritten mal in Folge verabschiedet sich der Spielgegner der Orlastädter am letzten Spieltag in die Landesklasse. Borsch rutscht auf Grund des Ergebnisses mit dem Sieg von Westvororte auf den dritten Abstiegsplatz. Die Blau-Weißen haben im drittem Thüringenligajahr erneut einen Schritt nach vorn gemacht. Der, im Winter ausgerufene Plan von Trainer Jürgen Walther von 50 Punkten Plus ist erfüllt worden und Blau-Weißen haben damit die beste Saison ever beendet. Jetzt geht’s erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause mit dem obligatorischen Ausflug auf die Baleareninsel, bevor dann in gut vier Wochen die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt.