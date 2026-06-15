Rekordsaison mit 4:0 gekrönt

– Foto: Janine Volbert

Die Gäste versuchten aus einer dichtgestaffelten, tief stehenden Abwehr einen Gleichstand zu halten, was aber gründlich daneben ging. Lange Bälle, wo die eigenen Spieler aber nicht erreicht wurden war kein Mittel, um die Neustädter Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Im Gegenteil, Angriff auf Angriff rollte auf die Borscher Abwehr zu, aber zunächst konnte keine Lücke gerissen werden. Das schaffte dann Bernhard Grimm, dessen öffnender Pass auf der linken Seite Maxim Engler fand, in dessen Eingabe spritzt Felix Künzel und trifft schon früh zur Führung (1:0, 8.). Borsch zeigte ob ihrer misslichen Lage aber keine Reaktion und blieben weiter tief in der eigenen Hälfte stehen. Entlastung waren Mangelware und endeten am Mittelkreis. Neustadt suchte die Lücken in der Borscher Abwehr. Diese fand dann Elia Walther, der den Chipball von Bernhard Grimm erläuft, und von der Grundlinie auf Robin-Lee Engler zurück legt, der keine Mühe hat und die Führung ausbaut (2:0, 29.). Aber auch jetzt immer noch keine Reaktion der Gäste, die weiterhin in einem geringen Anteil von Ballbesitz auf dem Feld standen. Und es kam noch ärger. Maxim Engler wird links bedient, seine Eingabe wird umgekehrt zum zweiten Treffer vergoldet. Diesmal legt Robin-Lee Engler auf Elia Walther ab, dessen Schuss ins linke untere Eck Torhüter Buberl keine Abwehrchance ließ (3:0, 35.). Ein geruhsamer Fussballnachmittag schien sich anzukündigen, auch weil die Gäste sage und schreibe in der 41. Minute das erste mal mit Angreifer Schel im Neustädter 16er auftauchte. Aber auch hier musste Torhüter Maximilian Paul nicht wirklich eingreifen. So ging es mit dem klaren Ergebnis in die Kabinen. Die Borscher waren zu diesem Zeitpunkt, auch durch das Ergebnis im Abstiegsduell zwischen Büssleben und Westvororte auf den dritten Abstiegsplatz zurück gefallen.

In der zweiten Halbzeit taten die Hausherren nur das nötigste und sparten die Kräfte für die anschließende Abschiedsfeier für den scheidenden Co-Trainer. Im Tor gab es nach Wiederbeginn einen Wechsel. Unser A-Junior Jason Nater konnte noch einmal Thüringenligaluft schnuppern und wurde am Ende auch mit seiner tadellosen Leistung und einem zuNull Ergebnis belohnt. Um es vorwegzunehmen, Borsch erzielte in Halbzeit 2 keinen Treffer, war aber mit dem Lattentreffer von Göb in der 69. Minute etwas näher an eine Torerfolg herangekommen. Die ereignisarme zweite Hälfte ist schnell erzählt. Die Neustädter nahmen zwei Gänge zurück und Borsch näherte sich zaghaft mit Standardsituationen dem 16er der Orlastädter an. Auch in der 2. Hälfte lag der Ballbesitzanteil klar auf Seiten der Hausherren. Chancen, wie die von Robin-Lee Engler nach Zuspiel von Elia Walther, wo Buberl gedankenschnell unten abtaucht (47.) wurden jetzt nicht mehr konsequent ausgespielt. Der Wechsel von „Rückkehrer“ Fabien Seidel brachte dann noch einmal Schwung in die Neustädter Offensive. Kurz nach seiner Einwechselung erzielte er den 4. Treffer der Begegnung. Theo Mohorn spielt auf Linksaußen Maxim Engler, dessen Eingabe findet am zweiten Pfosten Fabien Seidel, den die Gäste offensichtlich nicht auf dem Schirm hatten, so dass er ungehindert einschieben kann (4:0, 66.). Die letzte Tormöglichkeit der Blau-Weißen hatten dann Felix Künzel, der allein vor den eingewechselten Torhüter der Borscher, Knoblauch, auftaucht, der aber abwehren kann und der zurückprallende Ball kommt zu Fabien Seidel, der seinen zweiten Treffer nur um Haaresbreite verfehlt (82.). So pfiff der souverän leitende Sebastian Lorenzen die einseitige Partie ab, in der die Akteure seine Leitung aber auch erleichterten.