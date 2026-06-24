Rekordsaison für Neusalza

Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg hat eine Rekordsaison mit einem 4:0 (2:0) Derbysieg gegen den FSV Oderwitz 02 abgeschlossen. Dabei stellten die Gastgeber noch einige Rekorde in der Landesklasse Ost auf: die meisten Punkte in einer Saison (74), die meisten Siege in einer Saison (24), die meisten Tore in einer Saison (105), die beste Tordifferenz aller Zeiten (+76), die meisten Punkte in einer Halbserie (43), den größten Punktvorsprung auf Platz zwei aller Zeiten (17) sowie die Tabellenführung vom 1. bis zum 30. Spieltag. All das hat vor den Neusalzaern in der Ost Staffel noch kein Team geschafft. Zudem hat man Platz drei in der ewigen Tabelle der Landesklasse Ost zementiert und die Schallmauer von 400 Punkten durchbrochen.

In einer an Chancen ausgeglichenen ersten Halbzeit traf Neusalzas Paul Jockusch nach einer Ablage von Marius Riedel schon früh zum 1:0 (7.). Mit dem Pausenpfiff spielten Tobias Draßdo und Louis Rudolph einen Doppelpass am Oderwitzer Strafraum, und Letztgenannter schoss zum 2:0 ein (45.). Nach der Pause wurde die Neusalzaer Überlegenheit deutlicher, zudem zeigten sich die Männer von Meistertrainer André Kohlschütter abgezockter. Marius Riedel erzielte in seinem letzten Spiel als Kapitän sein 34. Saisontor, als er ein Zuspiel von Louis Rudolph verwandelte (67.). Den Schlusspunkt unter dieses für lange Zeit letzte Derby setzte erneut Louis Rudolph, der einen Abpraller nach einem Schuss von Julius zum 4:0 in die Maschen setzte. Nach dem Spiel wurde Marius Riedel als Torschützenkönig ausgezeichnet. Er traf gegen alle 15 Gegner in der Landesklasse Ost mindestens einmal. Mit insgesamt 34 Saisontoren war er der treffsicherste Schütze aller drei Landesklasse-Staffeln. Anschließend überreichte Staffelleiter Gerald Socha dem eigentlichen Kapitän des Staffelsiegers FSV 1990 Neusalza-Spremberg, Tobias Draßdo, den begehrten Siegerpokal, der schließlich im Neusalzaer Partytrubel unterging. (gs)