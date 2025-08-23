Rekordkulisse und feuchte Augen beim SV Budberg

Die Sensation im Fußballspiel des Jahres blieb vor einer Rekordkulisse zwar aus, doch der SV Budberg konnte den Kunstrasenplatz an der Raiffeisenstraße nach der 0:3 (0:1)-Niederlage im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach 90 Minuten Kampf nicht nur sportlich erhobenen Hauptes verlassen. Tim Wilke, Trainer der Hausherren, war voller Stolz.

Pünktlich zur Öffnung der Sportanlage um kurz nach 18 Uhr waren aus der Ferne schon die ersten Schlachtrufe zu hören. 200 schwarz-weiß gekleidete Anhänger, darunter auch viele Familien mit Kindern, schlossen sich dem organisierten Fan-Marsch durch den Ort an. Das eine oder andere bengalische Feuer wurde gezündet. Es blieb friedlich. Polizei und Ordnungsamt mussten daher nicht eingreifen.

Knapp 1500 Besucher waren 2019 gegen den KFC Uerdingen vor Ort und auch für das Duell gegen den Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet angekündigt. Während Die RWO-Ultras dem Spiel fernblieben, deckten sich viele Oberhausener und auch neutrale Zuschauer noch spontan an der Abendkasse mit Karten ein. Die Zahl des Tages lautete 2050 – Rekordkulisse im Scania-Sportpark. Vor so vielen Zuschauern hatten die Budberger Fußballer auf heimischer Anlage bis Mittwochabend noch nie gespielt.



Choreo und Wilke-Spruchband

Ein schwarzes Banner mit weißer Schrift und goldenen Fahnen, ein Vorsänger mit Megafon und viele verschiedene Gesänge. Das Budberger Fanprojekt zeigte sich auf der Gegenseite zur Tribüne einmal mehr kreativ. „Stets bei dir, egal, was passiert“, war bei der Choreografie zum Einlaufen der Mannschaften zu lesen. Und auch Trainer Tim Wilke, der schon mit lauten Namensrufen begrüßt wurde, bekam mit einem weiteren Spruchband eine Menge Dank ab.

„Ein Coach mit Herz, ein Mensch mit Charakter – danke für alles, Wilke.“ Der Coach schwärmte: „Wenn du schon während des Spiels Tränen in den Augen hast, weil für dich Plakate entrollt werden, dann muss man sich schon davon lösen, so geil es auch war. Die Jungs sind einfach brutal und da kann keine Gänsehaut ausbleiben.“ Und auch das Fanprojekt sprach rückblickend von einem „einzigartigen und besonderen Abend“.





Trauerflor

Wie schon zum Landesliga-Auftakt in Lintfort trugen die Spieler erneut einen Trauerflor. Der Grund: der kürzliche Tod von Klaus Hein. Der Großvater von SVB-Urgestein Benedikt Franke war über 50 Jahre Vereinsmitglied und fast jedes Wochenende als Unterstützter mit dabei.



Positives Resümee

50 bis 60 ehrenamtliche Helfer konnten nach Abpfiff auf die geschaffte Arbeit anstoßen. „Es lief alles nach Plan“, atmete Thomas Paul durch und machte als Organisationsleiter sowie Vorsitzender der Fußballabteilung einen erleichterten Eindruck. Einzig der Sicherheitsdienst wurde „eingekauft“. Die Bewirtung der stets besetzten Getränke- und Würstchenbuden und alle weiteren Aufgaben wurden intern verteilt. Von den Alten Herren bis zu den Jugendtrainern des SVB waren sämtliche Mitglieder mit involviert.

„Es war einfach ein geiler Abend auf einer großen Bühne und sicher mehr als Landesliga. Wahnsinn, was wir als kleiner SV Budberg wieder auf die Beine stellen konnten. Wir sind alle super zufrieden“, freute sich der für die Presse zuständige Teammanager Henrik Lerch. Weil auf dem für den Heimparkplatz vorgesehenen Feld Brandgefahr bestand, halfen die naheliegenden Landwirte und die freiwillige Feuerwehr kurzfristig bei der Bewässerung aus.





Uhlig-Lob

RWO-Boss Marcus Uhlig musste auf der Tribüne, wo er neben Frau und Tochter Platz nahm, so einige Hände schütteln. Der in Rheinberg aufgewachsene, gebürtige Kamp-Lintfort war sichtlich angetan von der Rückkehr zu seinem alten Verein. „Als ich damals hier gespielt habe, war es noch ein Ascheplatz. Es war eine tadellose Veranstaltung mit beeindruckenden Heim-Fans. Am Ende sind wir froh, dass wir das Spiel fehlerfrei überstanden haben und wollen jetzt auch in der Regionalliga in die Spur kommen.“





Mutiger Auftritt

Bei Tim Wilke überwog nach dem kampfbetonten Spiel gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner am Ende der Stolz. „Es war so oder so ein perfekter Fußballabend. Wir waren mutig, hatten eine hohe Bereitschaft und einige gefährliche Aktionen, aber leider nicht das größte Spielglück, wenn man sieht, dass wir zwei von drei Gegentoren durch Standards bekommen haben“, so das sportliche Fazit des 50-jährigen Budberger Übungsleiters.





Rotation möglich

Am Sonntag herrscht zum ersten Heimspiel gegen Hamborn 07 dann wieder der Landesliga-Alltag. Nach einem trainingsfreien Donnerstag und einer „Wohlfühleinheit“ am Freitag werden die Sinne wieder geschärft. Gut möglich, dass der Coach mit Blick auf die Belastung fünf bis sechs personelle Veränderungen vornehmen wird. Einer der fleißigsten und auffälligsten SVB-Akteure war am Mittwoch Mike Terfloth.

Der Routinier vergab mit einer Schlitzohr-Aktion aus 50 Metern und einem wuchtigen Freistoß die besten Chancen für den Außenseiter. „Jetzt wollen wir nicht nur emotional, sondern auch punktemäßig den perfekten Start hinlegen“, hofft Wilke. Die Budberger ließen den Tag noch bis nach Mitternacht gemeinsam ausklingen.