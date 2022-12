Rekordgewinner in der Vorrunde - SV Anzing trifft auf Bayernligist TSV 1860 Rosenheim Sparkassenpokal

An drei Vorrundentagen (11., 17. und 26. Dezember) werden 18 Qualifikanten für die Zwischenrunde (30. und 31. Dezember) ermittelt. Das Finalturnier mit sechs Teams steigt dann am Samstag, 7. Januar 2023. Mit Spannung war der Gruppenauslosung entgegengefiebert worden.

Landkreis – In der Winterpause warten regenerative und besinnliche Tage auf die Kicker des Landkreises. Es ist aber auch die Zeit des Hallenfußballs. Nach zweijähriger Corona-Abstinenz wird wieder um den Sparkassenpokal in der Rosenheimer Gabor-Halle gespielt. Insgesamt haben 37 Mannschaften ihre Teilnahme bestätigt. Aus dem Landkreis Ebersberg sind der SV Anzing und der TSV Emmering mit von der Partie.

Die Losfeen aus der Rosenheimer Region beförderten den SV Anzing in die Nachmittagsgruppe am Sonntag, 11. Dezember. Dort trifft die Mannschaft von Christian Rauch und Christian Rickhoff mit Rekordgewinner TSV 1860 Rosenheim aus der Bayernliga Süd auf den wohl prominentesten Teilnehmer. Außerdem bekommt es der SVA mit dem SV Schechen, ASV Kiefersfelden (beide Kreisklasse), TSV Rimsting (A-Klasse) und Fortuna Rosenheim (C-Klasse) zu tun. „Es ist ein Highlight für jeden von uns, dort vor einem tollen Publikum auf dem Parkett zu stehen. Wir spielen am Tag nach unserer Weihnachtsfeier, es könnte also spannend werden“, erklärt Rauch mit einem Schmunzeln.

Der TSV Emmering steigt dagegen erst am zweiten Weihnachtsfeiertag ins Turnier ein. „Der Termin ist für uns kein Problem. Wir freuen uns schon. Wir haben immer einen Haufen Fans dabei. Vor ein paar Jahren war mal unser ganzes Dorf da, damals war die gesamte Halle grün“, erinnert sich Manuel Sedlmaier vom TSV. Auch in der 43. Auflage des Traditionsturniers möchten die Emmeringer „so weit wie möglich kommen. Unser Ziel ist die Finalrunde.“ Auf dem Weg dorthin muss sich der Kreisligist in der Vormittagsgruppe am Montag, 26. Dezember, mit Ligakonkurrent VfL Waldkraiburg, dem SV Forsting-Pfaffing (Kreisklasse), dem TSV Bernau, dem ESV Rosenheim und dem TSV Neubeuern (alle A-Klasse) messen. (fhg)