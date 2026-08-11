Rekorderfolg für Anadolu Türkspor, Zittersieg für den VfB Uerdingen

Hoch her ging es an der Horkesgath im Nachbarschaftsduell zwischen Spielsport Krefeld und dem KTSV Preussen. Beide waren ja kürzlich erst in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A an TIV Nettetal gescheitert. Justin Sela Aydin (53.) legte vor, doch Stefan Ulrich (62.) glich für die Preussen aus. In einem turbulenten Elfmeterschießen hatten die Spielsportler dann mit 7:6 die Nase vorn.

Die übrigen Ergebnisse: TSF Bracht - TuRa Brüggen 0:5, Dülkener FC - SV Niersia Neersen 3:2, BSV Leutherheide - FC Traar 2:5, Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten 4:6 n.E., Adler Nierst - SC Waldniel 1:5, TuS St. Hubert - Concordia Lötsch 2:6, TVAS Viersen - Borussia Oedt 8:7 n.E., SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck 0:6, TuS Gellep - Hülser SV 0:2, Wertung, RSG Verberg/Gartenstadt - TV Lobberich 1:2, FC Aura Athletik - SC Viktoria Krefeld 3:5 n.E, Rasensport Krefeld - TSV Boisheim 1:11.