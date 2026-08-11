Rekorderfolg für Anadolu Türkspor, Zittersieg für den VfB Uerdingen

Der neue Bezirksligist Anadolu Türkspor war durch einen 11:1-Erfolg beim B-Ligisten BV Union Krefeld der Rekordsieger der ersten Runde des Kreispokals Kempen/Krefeld. Dabei führten die Platzherren früh durch Denis Slusarz. Danach aber brach das Unheil in Form von Treffern von Orkun Akbaba (3), Nick Falcone, Justin Butterweck (je 2), Arda Durmus, Dogukan Akgün, Mehmet Can Cetin und Fatih Mehmet Cinar über sie herein.
Kaum schlechter machte es der VfR Fischeln beim 9:2-Sieg beim neuen A-Kreisligisten Spielsport Schaag. Hier teilten sich Lars Heines (3), Hendrik Schons (2), Jannick Geraets, Niklas Geraets, Leart Prebreza und Marvin Trentzsch die Tore. Auch der TSV Bockum gewann beim SV Vorst deutlich mit 6:1. Danach sah es hier allerdings fast eine Stunde nicht aus. Nach der Führung der Gastgeber machten aber Janik Ott, Dimic Race, Denis Shabani, Patrick Pasthy, Till Kersten und nochmals der kurzfristig von Fischeln gekommene Shabani das halbe Dutzend noch voll.
Schon strecken musste sich der neue Bezirksligist VfB Uerdingen, um beim B-Ligisten SF Leuth durch einen 4:2-Sieg die nächste Runde zu erreichen. Altmeister Dogukan Bayrak, Jonas Kremer, Philip Christian Schütz und Leon Lindmüller machten diese perfekt. Marius Runia (1:0) und Lukas Paul Macke (2:2) trafen bei den Leuthern. Im Willicher Lokalderby gab die Anrather Viktoria, in dieser Saison hoch gehandelt, dem SC Schiefbahn mit 4:1 (1:1) das Nachsehen. Auffällig dabei der dreifache Vollstrecker Julius Luis Weinhold.
Hoch her ging es an der Horkesgath im Nachbarschaftsduell zwischen Spielsport Krefeld und dem KTSV Preussen. Beide waren ja kürzlich erst in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A an TIV Nettetal gescheitert. Justin Sela Aydin (53.) legte vor, doch Stefan Ulrich (62.) glich für die Preussen aus. In einem turbulenten Elfmeterschießen hatten die Spielsportler dann mit 7:6 die Nase vorn.
Die übrigen Ergebnisse: TSF Bracht - TuRa Brüggen 0:5, Dülkener FC - SV Niersia Neersen 3:2, BSV Leutherheide - FC Traar 2:5, Eintracht Vinhoven - SC Niederkrüchten 4:6 n.E., Adler Nierst - SC Waldniel 1:5, TuS St. Hubert - Concordia Lötsch 2:6, TVAS Viersen - Borussia Oedt 8:7 n.E., SV Oppum - SC Rhenania Hinsbeck 0:6, TuS Gellep - Hülser SV 0:2, Wertung, RSG Verberg/Gartenstadt - TV Lobberich 1:2, FC Aura Athletik - SC Viktoria Krefeld 3:5 n.E, Rasensport Krefeld - TSV Boisheim 1:11.