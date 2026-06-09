Rekorde, Serien und Spektakel: Die Statistik hinter der Saison

– Foto: Volkhard Patten

Die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hatte nahezu alles zu bieten: einen souveränen Meister, einen hartnäckigen Verfolger, spektakuläre Kantersiege und zahlreiche torreiche Spieltage. Insgesamt fielen 1013 Tore in der Liga. Doch welche Mannschaft stellte die beste Offensive? Wer verteidigte am konsequentesten? Und welche Serie prägte die Saison am stärksten? Ein Blick auf die wichtigsten Zahlen der Spielzeit.

Der Lehndorfer TSV stellte die gefährlichste Offensive der Liga. Mit 101 erzielten Treffern knackte der Meister als einzige Mannschaft die Marke von 100 Toren. Durchschnittlich erzielte Lehndorf damit 3,61 Tore pro Spiel. Die Mannschaft überzeugte dabei nicht nur durch ihre Konstanz, sondern auch durch zahlreiche Kantersiege.

Während Lehndorf offensiv dominierte, stellte der TSV Wendezelle die beste Defensive der Liga. Lediglich 33 Gegentore kassierte der Vizemeister in 28 Saisonspielen. Das entspricht einem Durchschnitt von nur 1,18 Gegentreffern pro Partie.

Lehndorfer TSV: 34 Gegentore

TSV Germania Lamme: 42 Gegentore

BSC Acosta II: 50 Gegentore

Torreichster Spieltag: Der Saisonabschluss sprengt alle Dimensionen

Der torreichste Spieltag der Saison war der 30. Spieltag. In den sieben Begegnungen fielen insgesamt 49 Tore. Allein die Begegnung zwischen dem VfB Peine und dem BSC Acosta II endete mit einem historischen 1:19 und lieferte 20 Treffer.

Auch die weiteren Partien waren torreich, sodass der letzte Spieltag einen würdigen Schlusspunkt unter die Saison setzte.

Längste Siegesserie: Lehndorf legt den Grundstein früh

Die längste Siegesserie der Saison gelang dem späteren Meister.

Zwischen dem 1. und 14. Spieltag gewann der Lehndorfer TSV alle dreizehn Ligaspiele in Folge. In dieser Phase besiegte die Mannschaft unter anderem Acosta, Lauingen-Bornum, Wenden, Schwicheldt und Heeseberg.

Diese Serie bildete letztlich das Fundament für die Meisterschaft und verschaffte Lehndorf früh einen entscheidenden Vorsprung.

Durchschnittstore: Eine der spektakulärsten Spielzeiten

Insgesamt fielen in der Saison 1013 Tore.

Bei 210 ausgetragenen Ligaspielen ergibt sich ein beeindruckender Schnitt von 4,8 Toren pro Spiel.

Damit bot die Liga nahezu an jedem Wochenende Unterhaltung. Besonders die Begegnungen mit Beteiligung von Lehndorf, Acosta, Hondelage oder Wendezelle entwickelten sich häufig zu echten Torfestivals.

Die bemerkenswertesten Rekorde der Saison

Höchster Sieg: VfB Peine – BSC Acosta II 1:19 (30. Spieltag)

Meiste Tore einer Mannschaft: Lehndorfer TSV – 101 Tore

Wenigste Gegentore :TSV Wendezelle – 33 Gegentore

Beste Tordifferenz: Lehndorfer TSV – +67

Längste Siegesserie: Lehndorfer TSV – 9 Siege in Folge

Fazit: Eine Saison voller Rekorde

Die Spielzeit 2025/26 wird vor allem als Saison der Offensivreihen in Erinnerung bleiben. Mit 1013 Toren, zahlreichen Kantersiegen und einem historischen 19:1 zum Saisonabschluss bot die Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 Woche für Woche Spektakel.

Der Lehndorfer TSV stellte die beste Offensive, der TSV Wendezelle die beste Defensive und Germania Lamme avancierte mit einer starken Rückrunde zum Team der letzten Saisonwochen. Zusammen ergibt das eine Saison, die statistisch wie sportlich zu den bemerkenswertesten der vergangenen Jahre zählt.