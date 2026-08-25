Rekord-Transfers: Wer generierte die höchsten Gesamtablösen?

Fußballspieler mit den höchsten kumulierten Ablösesummen – Foto: Sportingpedia

Neymar behauptet mit einer Gesamtsumme von 400 Millionen Euro an Ablösesummen weiterhin den Spitzenplatz, doch Romelu Lukaku hat den Rückstand verkürzt: Sein Wechsel von Neapel zu Fenerbahçe (für 6 Millionen Euro) ließ seine Gesamtsumme auf 375,92 Millionen Euro ansteigen. Sie sind die einzigen beiden Spieler, die die Marke von 300 Millionen Euro überschritten haben; Cristiano Ronaldo folgt auf dem dritten Platz mit 247 Millionen Euro – nur 900.000 Euro vor Alexander Isak.

Sandro Tonali ist der einzige Neuzugang in den Top 10 in diesem Sommer; durch seinen Wechsel von Newcastle zu Tottenham erhöhte sich seine Gesamtsumme auf 194,38 Millionen Euro.

Betrachtet man diese Spitzengruppe aus einem anderen Blickwinkel, so sticht Alexander Sørloth hervor: Mit elf Vereinswechseln in seiner Karriere hat er häufiger den Verein gewechselt als jeder andere. Lukaku, Álvaro Morata und Giovanni Simeone folgen mit jeweils zehn Wechseln. Interessanterweise handelt es sich bei allen Spielern, die im Laufe ihrer Karriere acht oder mehr Vereinswechsel vollzogen haben, um Stürmer.