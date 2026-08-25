Rekord-Transfers: Wer generierte die höchsten Gesamtablösen?

Neymar behauptet mit einer Gesamtsumme von 400 Millionen Euro an Ablösesummen weiterhin den Spitzenplatz, doch Romelu Lukaku hat den Rückstand verkürzt: Sein Wechsel von Neapel zu Fenerbahçe (für 6 Millionen Euro) ließ seine Gesamtsumme auf 375,92 Millionen Euro ansteigen. Sie sind die einzigen beiden Spieler, die die Marke von 300 Millionen Euro überschritten haben; Cristiano Ronaldo folgt auf dem dritten Platz mit 247 Millionen Euro – nur 900.000 Euro vor Alexander Isak.
Sandro Tonali ist der einzige Neuzugang in den Top 10 in diesem Sommer; durch seinen Wechsel von Newcastle zu Tottenham erhöhte sich seine Gesamtsumme auf 194,38 Millionen Euro.
Betrachtet man diese Spitzengruppe aus einem anderen Blickwinkel, so sticht Alexander Sørloth hervor: Mit elf Vereinswechseln in seiner Karriere hat er häufiger den Verein gewechselt als jeder andere. Lukaku, Álvaro Morata und Giovanni Simeone folgen mit jeweils zehn Wechseln. Interessanterweise handelt es sich bei allen Spielern, die im Laufe ihrer Karriere acht oder mehr Vereinswechsel vollzogen haben, um Stürmer.
Neymar bleibt mit einer Gesamtsumme von 400 Millionen Euro an Transfererlösen die Nummer 1.
Durch seinen Wechsel von Neapel zu Fenerbahçe (6 Millionen Euro) erhöhte Romelu Lukaku seine Gesamtsumme auf 375,92 Millionen Euro; damit liegt er 24,08 Millionen Euro hinter Neymar.
Neymar und Lukaku sind die einzigen beiden Spieler, deren kumulierte Transfersummen die Marke von 300 Millionen Euro überschritten haben.
Cristiano Ronaldo belegt mit 247 Millionen Euro den dritten Platz, nur 900.000 Euro vor Alexander Isak.
Sandro Tonalis Wechsel von Newcastle zu Tottenham hat seine Gesamtsumme auf 194,38 Millionen Euro geschraubt und ihn in die Top 10 befördert.
Alexander Sørloth hat im Laufe seiner Karriere 11 Transfers absolviert – die höchste Anzahl in dieser Spitzengruppe.
Lukaku, Álvaro Morata und Giovanni Simeone haben jeweils 10 Transfers hinter sich.
Jeder Spieler in dieser Gruppe, der acht oder mehr Transfers in seiner Karriere verzeichnet, ist Stürmer.
Lukaku kam bei seinen 10 Wechseln auf eine Gesamtsumme von 375,92 Millionen Euro, verglichen mit 229,2 Millionen Euro bei Morata und 73,72 Millionen Euro bei Simeone.
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