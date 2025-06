Rekord-Teilnehmerfeld im Mittelrheinpokal: FVM lost am 4. Juli aus

Mit dem bislang größten Teilnehmerfeld startet der Fußballverband Mittelrhein (FVM) in die neue Saison des Bitburger-Pokals auf Verbandsebene. Insgesamt 64 Mannschaften nehmen am Wettbewerb 2025/26 teil. Die Auslosung der ersten Runde findet am 4. Juli um 19 Uhr statt – FuPa live darüber berichten.

Mittelrheinliga

SV Eintracht Hohkeppel (Absteiger in MRL)

FC Düren (Absteiger in MRL)

SSV Merten

Siegburger SV 04

SpVg. Frechen 20

TuS BW Königsdorf

FC Wegberg-Beeck

SV Bergisch Gladbach 09

VfL 08 Vichttal

SpVg Porz

FC Hennef 05

FC Teutonia Weiden

FC Pesch

FC Hürth (Absteiger in LL)

FV Bonn-Endenich (Absteiger in LL)

FC Union Schafhausen (Absteiger in LL)

Über die Bitburger-Kreispokale qualifizierte Mannschaften

Ligenzugehörigkeit der Saison 2024/25

Kreis Köln

SC BW Köln (LL)

SC Bor. Lindenthal-Hohenlind (LL)

SV Deutz 05 (BZL) (Kreispokalsieger)

FC Germania Zündorf (BZL)

Kreis Bonn

SSV Bornheim (LL) (Kreispokalsieger)

SV Vorgebirge (BZL)

SV RW Merl (BZL)

TuS Roisdorf (KLB)

Kreis Sieg

FSV Neunkirchen-Seelscheid (LL) (Kreispokalsieger)

SC Uckerath (BZL)

Wahlscheider SV (BZL)

TuS Herchen (KLB)

Kreis Berg

FV Wiehl (LL) (Kreispokalsieger)

TV Hoffnungsthal (BZL)

SV Schönenbach (BZL)

SSV Jan Wellem 05 (BZL)

Kreis Euskirchen

SC Germania Erftstadt-Lechenich (BZL)

SV Rhenania Bessenich (BZL)

SV Schöneseiffen 1950 (KLA)

SG Flamersheim/Kirchheim (KLA) (Kreispokalsieger)

Kreis Rhein-Erft

BCV Glesch-Paffendorf (LL)

FC Rheinsüd Köln (BZL)

Hilal-Maroc Bergheim (BZL) (Kreispokalsieger)

VfR Bachem (KLB)

Kreis Aachen

SV Eintracht Verlautenheide (LL)

DJK Rasensport Aachen-Brand (LL)

SV Eilendorf (LL) (Kreispokalsieger)

Kohlscheider BC (BZL)

Kreis Düren

Sportfreunde 1919 Düren (LL) (Kreispokalsieger)

SV Kurdistan Düren (LL)

FC Germania Lich-Steinstraß (LL)

FC Viktoria Arnoldsweiler (LL)

Kreis Heinsberg

FC Germania Teveren (LL)

SV Niersquelle Kuckum (BZL) (Kreispokalsieger)

FC Dynamo Erkelenz (KLA)

SV Scherpenseel-Grotenrath (KLA)

Über den WestLotto-Fair-Play-Pokal qualifizierte Mannschaften

Ligenzugehörigkeit der Saison 2024/25

SC Elsdorf (BZL)

SV Schlebusch (LL)

SV SW Nierfeld (BZL)

SV Bergfried Leverkusen (BZL)

SC Fortuna Bonn (LL)

TV Konzen (BZL)

SC Erkelenz (LL)

SC Fliesteden (LL)

Start im August – Großes Pokalwochenende geplant

Die erste Runde wird am Wochenende des 23. und 24. August 2025 ausgetragen. Partien mit Beteiligung der Dritt- oder Regionalligisten werden vorgezogen und bereits am 20. August gespielt. Parallel dazu finden auch die ersten Runden in den Kreispokalwettbewerben statt. Der FVM plant damit ein flächendeckendes Pokalwochenende auf Kreis- und Verbandsebene.

Gespielt wird in der ersten Runde mit 64 Teilnehmern im klassischen K.o.-Modus. Die Auslosung erfolgt aus einem gemeinsamen Lostopf, wobei das Heimrecht grundsätzlich dem klassenniedrigeren Team zusteht. Ist dies nicht gegeben, wird getauscht.

Die weiteren Spieltermine im Überblick: