Rekord-Rot für Torfrau – Bayer 04 ohne Chance gegen Wolfsburg

Manchmal gibt es im Sport Tage, da fühlt es sich an, als habe sich die ganze Welt gegen das eigene Team verschworen. Einen solchen erwischten Bayer Leverkusens Fußballerinnen beim 1:5 (0:2) gegen Vizemeister VfL Wolfsburg – und das gleich in mehrfacher Hinsicht.
Das begann bereits vor dem Anpfiff. Erst verwandelte sich ein Vorteil in einen Nachteil. Zwar musste der VfL am Mittwoch in der Champions League ran, ging aber trotzdem ausgeruhter als Leverkusen in die Partie, da Bayer am Donnerstag beim Nachholspiel in Köln gefordert war. Dazu fielen neben der schon länger verletzten Cornelia Kramer mit Stammtorhüterin Friederike Repohl (Oberschenkelprobleme), Juliette Vidal (angeschlagen), Sofie Zdebel und Loreen Bender (beide krank) vier weitere Spielerinnen mit Startelf-Qualitäten kurzfristig aus.
Noch bitterer wurde es dann unmittelbar nach Anpfiff der Partie: Repohls Vertreterin Charlotte Voll leistete sich nach nur einer halben Zeigerumdrehung einen folgenschweren Patzer. Sie lief bei einem Steilpass auf Lineth Beerensteyn heraus, kam aber zu spät. Die Niederländerin legte den Ball vorbei. Statt sich nun in den Gegentreffer zu fügen, attackierte die Keeperin die Stürmerin und leistete ihrem Team damit einen Bärendienst. Denn damit waren die Gastgeberinnen nach nur 30 Sekunden bereits in Unterzahl – Rekord in der Frauen-Bundesliga.
Das stellte die Weichen für die Partie neu und verhinderte von vornherein ein mögliches Duell auf Augenhöhe. Das bedauerte Trainer Roberto Pätzold. „Wir hätten uns gern Elf-gegen-Elf mit einer der besten deutschen Mannschaften gemessen und wären lieber im Vollbesitz unserer Kräfte ins Spiel gegangen”, sagte der Leverkusener Coach.
Seine Schützlinge stemmten sich mit aller Macht gegen den Dauerdruck des Star-Ensembles aus der Autostadt, konnten ab und zu sogar seltene Nadelstiche setzen. Letztlich waren sie der Offensivkraft des Gegners nicht gewachsen. Das hatte erschwerend auch etwas mit Spielpech zu tun: Alexandra Popp fälschte einen Fernschuss per Hacke unhaltbar zum 0:1 ab (23.) und Claudia Wenger, zuvor Schützin des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers (46.), traf bei einer Ecke unglücklich ins eigene Tor (72.).
Zusätzlich haderte die Leverkusener Bank damit, dass die Unparteiischen weder ein grenzwertiges Einsteigen gegen Vanessa Fudalla vor Popps zweitem Treffer (43.) noch eine Abseitsstellung von Beerensteyn beim 1:3 (47.) ahndeten. Weil Torwarttrainer Patrick Bade seinem Ärger über die Vorgeschichte des 0:2 zu laut Luft gemacht hatte, wurde er wegen Meckerns vom Feld verwiesen. Fiel diese zweite rote Karte nicht so stark ins Gewicht, entschied die dritte – gegen Lilla Turanyi wegen groben Foulspiels (51.) – die Partie endgültig. Mit nur noch neun Feldspielern kassierte Bayer durch Guro Bergsvand noch ein weiteres Gegentor.
Trotz dann fünf Gegentreffern lobte Pätzold Ersatz-Ersatz-Keeperin Moll, die einige starke Paraden zeigte: „Sie hat sich mehrfach toll ausgezeichnet und uns vor einer höheren Niederlage bewahrt.“ Weiter geht es für die Leverkusenerinnen nach der Länderspielpause am 2. November mit dem Gastspiel bei Carl Zeiss Jena.