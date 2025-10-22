Rekord-Rot für Torfrau – Bayer 04 ohne Chance gegen Wolfsburg

Noch bitterer wurde es dann unmittelbar nach Anpfiff der Partie: Repohls Vertreterin Charlotte Voll leistete sich nach nur einer halben Zeigerumdrehung einen folgenschweren Patzer. Sie lief bei einem Steilpass auf Lineth Beerensteyn heraus, kam aber zu spät. Die Niederländerin legte den Ball vorbei. Statt sich nun in den Gegentreffer zu fügen, attackierte die Keeperin die Stürmerin und leistete ihrem Team damit einen Bärendienst. Denn damit waren die Gastgeberinnen nach nur 30 Sekunden bereits in Unterzahl – Rekord in der Frauen-Bundesliga.