Rekord-Klatsche für den TSV Schott Mainz

Jacob Roden war zuletzt glänzend in Form - und sah gegen Homburg die vorentscheidende Rote Karte. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Von wegen aufgeblüht . Was sich in den letzten beiden Wochen wie ein fußballerischer Aufwärtstrend des TSV Schott Mainz anließ, mündete gegen den FC Homburg in der höchsten Heimniederlage in der Regionalliga. Das 0:7 (0:2) war begünstigt durch den zwölften Platzverweis im 27. Spiel gegen einen Schott-Spieler beim Stande von 0:1. Doch das Spiel war von Beginn an eine eher einseitige Angelegenheit.

Auch Kaan Inanoglu, per Seitfallzieher (53.) und Kopfball (56.) und dabei jeweils sträflich frei, schnürte einen Doppelpack. Bei Armend Qenajs 5:0 lief Homburg in Vier-gegen-zwei-Überzahl einen Konter (63.). Miguel Goncalves knallte den Ball ansatzlos aus 25 Metern in den Knick (81.) Und Sean Busch machte, wiederum im Umschaltangriff nach Mainzer Ballverlust, das Rekord-Debakel perfekt (87.). Nur beim 1:8 beim VfB Stuttgart II im Dezember 2020 wurde es für den TSV derart deftig. Zwei Monate später gegen die SV Elversberg (0:6) folgte die bislang deutlichste Heimpleite.

Vier gute Chancen hatten die Saarländer schon vergeben, zuzüglich einer Reihe weiterer Torabschlüsse, als Hilal El-Helwe im Konter nach Marcus Mendlers Maßflanke in den Lauf das 0:1 setzte (33.). Nach einer Ecke wollte Jacob Roden den Ball mit dem Bein klären, erwischte ihn aber seitlich hinter dem Körper mit dem Arm, und das vor der eigenen Torlinie – Elfmeter und Rot (39.). El-Helwe chippte den Ball in die Mitte (41.) und deutete damit schon an, wie spielerisch leicht es für die Gäste fortan laufen würde.

Euphorie aus dem Derby-Sieg ist dahin

„Uns war bewusst, dass Homburg eine starke Mannschaft sein wird und es ein komplett anderes Spiel wird als gegen 05“, blickt TSV-Trainer Samuel Horozovic auf den 3:0-Derbysieg aus der Vorwoche. „Mit den ersten 30 Minuten waren wir schon auch zufrieden. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, hätten wir nur den Torabschluss gefunden in der ein oder anderen guten Umschaltaktion.“ Immer wieder war Roden, zuletzt mit drei Toren in drei Spielen ein Protagonist des Mainzer Aufschwungs, Triebfeder der Konter, die diesmal jedoch nicht zu zwingenden Chancen führten.

Elfmeter und Platzverweis, „das war der Genickbruch“, sagt Horozovic. „Wir haben uns vorgenommen, es kompakt zu spielen und auf Standardsituationen zu hoffen.“ Das schien sogar zu klappen, die erste – und einzige – TSV-Torchance hatte Nils Gans nach einer Ecke (49.). Es spricht für die Mainzer, dass sie es weiter mit Spielzügen nach vorne probierten. Doch die Konter-Gegentreffer waren auch eine Bestrafung. „So viele Tore darfst du auch in Unterzahl nicht kassieren“, sagt Horozovic.

Nun wartet ein heißer Aufstiegskandidat

„Wir müssen das Spiel schnell abhaken“, betont der 29-Jährige, „aber ein 0:7 hakst du nicht einfach mal ab.“ Die Aufgaben werden nicht einfacher, denn kommenden Freitag (19 Uhr) geht es zu Aufstiegsanwärter SGS Großaspach, ehe gegen die Kickers Offenbach das wohl stimmungsvollste Heimspiel der Saison folgt. Erneut wird der TSV-Trainer umbauen müssen, denn der zwölfte Platzverweis zieht zwingend auch die zwölfte Sperre nach sich.

TSV Schott Mainz: Balters – Blum (86. Wiltink), Robotta (86. Wust), Gans, Neal – Bohl (64. Just) – El Mahaoui, Mairose, Portmann (46. Horozovic), De Sousa (64. Onangolo) – Roden.