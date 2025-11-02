Rekord-Halbzeit in Rümlang, neuer Leader und neues Schlusslicht

Rümlang empfing Wollishofen zum Strichkampf und erlitt einen herben Dämpfer. – Foto: Christian Mathea

Die 2. Liga, Gruppe 1, ist im November angekommen und nähert sich in grossen Schritten der Winterpause. Zuvor wurde aber die drittletzte Runde mit folgenden Resultaten gespielt: Höngg 2 verliert gegen Adliswil 0:3, Red Star 2 unterliegt Oetwil mit 0:4, Rümlang wird von Wollishofen mit 0:7 deklassiert, Regensdorf wird von Urdorf 2:3 geschlagen, Einsiedeln trennt sich von Wädenswil 1:1-Unentschieden und Wiedikon schlägt Unterstrass 3:2.

Tabellenführung erobert

Dem FC Oetwil-Geroldswil bot sich im Auswärtsspiel gegen den FC Red Star Zürich 2 die Chance zur Übernahme der alleinigen Tabellenführung. Die Limmattaler waren gewillt den Thron sofort zu besteigen und drückten von Beginn weg aufs Tempo. Bereits in der 6. Minute besorgte Ex-Profi Miguel Peralta die frühe Führung. Die Gäste waren auch in der Folge spielbestimmend und legten in der 22. Minute nach. Erneut konnte sich Peralta als Torschütze auszeichnen. Nach einer guten halben Stunde fiel bereits die Vorentscheidung und das dritte Tor. Fabio Rodriguez Medina sorgte für den 0:3-Pausenstand.



Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste für den nächsten Höhepunkt besorgt. In der 74. Minute stellte Ronaldo Itoko Bondoy auf 0:4. Trotz weiterer Chancen blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem Resultat.



Oetwil ist damit neuer Spitzenreiter und holt sich den achten Saisonsieg im elften Spiel. Die Zweitvertretung des FC Red Star bleibt unter dem Strich und weiterhin tief im Tabellenkeller.





Redstar im Luftduell gegen Oetwil obenauf - am Ende musste man sich deutlich geschlagen geben. – Foto: Christian Mathea



Sieben Tore in 25 Minuten

Der Tabellenletzte SV Rümlang empfing den Neunten der Liga FC Wollishofen. Vor der Partie trennten die beiden Teams lediglich zwei Zähler. Das Heimteam wollte schnellstmöglich die Rote Laterne wieder loswerden und seinem Publikum wie schon beim 3:2-Heimsieg gegen Oetwil etwas bieten.



Die erste Halbzeit endete torlos und ging mit 0:0 in die Kabinen. Nach dem Pausentee vergingen weitere zehn Minuten ohne Torerfolg. Was dann folgte, kann man möglicherweise in einer Rubrik des Guinness Buch der Rekorde wiederfinden. Binnen 25 Minuten fielen sieben Treffer und allesamt für die Gäste aus Wollishofen. Lukikenga Koko eröffnete in der 56. Minute den Torreigen. Tiago Kappeler und Alessio Azzinnari erhöhten auf 0:3. Enis Ljatifi stellte mit einem Doppelpack auf 0:5. In der 77. Minute machte Cedric Lampl das halbe Dutzend voll und setzte mit dem 0:7 in der 81. Minute auch gleich den Schlusspunkt.



Wollishofen rückt auf den 7. Platz vor und sorgt mit dem klaren Sieg auf ein positives Torverhältnis. Aufsteiger Rümlang bleibt am Tabellenende kleben.





Rümlang geht gegen Wollishofen in der 2. Halbzeit komplett unter. – Foto: Christian Mathea





Gäste mit grossem Sprung in der Tabelle

Der Tabellendritte



Zweiteres traf schlussendlich zu. Urdorf gewinnt in Regensdorf mit 2:3 und ist dadurch seit mittlerweile drei Spielen ungeschlagen. Zum Matchwinner avancierte



Urdorf rückt mit dem zweiten Sieg in Folge auf den 9. Zwischenrang vor und macht satte fünf Ränge gut. Regensdorf verbleibt auf dem 3. Rang mit vier Zählern Rückstand auf Wädenswil.



Flutlicht an - Strafraum-Action im Spiel Regensdorf gegen Urdorf. – Foto: Christian Mathea

Heuried-Truppe festigt vierten Rang

In der letzten Saison ging die Partie FC Wiedikon gegen den FC Unterstrass zweimal Unentschieden aus. Eines sei vorweg genommen - in dieser Partie gab es einen Sieger.



Während Unterstrass seit drei Spielen ungeschlagen ist, wartet Wiedikon seit zwei Spielen auf den nächsten Dreier. Das Warten sollte an diesem Abend ein Ende haben. Zuerst gingen aber die Gäste durch Joel Santer (50.) in Führung. Dem Heimteam gelang in der 55. Minute, durch den sechsten Saisontreffer von Chidi Speranza, der Ausgleich und kurz darauf durch einen direkt verwandelten Freistoss von Fabio De Tommasi das 2:1. Unterstrass reagierte unmittelbar und traf postwendend zum 2:2. Amadé Sall markierte mittels Foulpenalty den Ausgleich. Das glücklichere Ende behielt aber das Heimteam. Marvin Gygax erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer. Der FCW gewinnt damit sein Heimspiel mit 3:2 und festigt mit dem Sieg den vierten Zwischenrang. Wiedikon steht aktuell bei 19 Punkten und hat fünf Zähler Rückstand auf den Leader. Unterstrass verliert also erstmal seit drei Partien wieder und läuft Gefahr in der Sonntagsrunde bis ans Tabellenende durchgereicht zu werden.



