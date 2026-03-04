Rekord geknackt: Über 20000 Zuschauer bei den VfB-Frauen

VfB Frauen schreiben Clubgeschichte und knacken bisherige Bestmarke aus Berlin: Bereits über 20150 Tickets sind für das Heimspiel in der MHP Arena gegen Mainz weg – so viele wie noch nie bei einem Spiel der 2. Frauen-Bundesliga.
Echter Zweitliga-Spitzenfußball, eine abwechslungsreiche Stadionshow und eine Eventmeile für die ganze weiß-rote Familie – das erwartet Frauenfußballfans am 21. März, wenn die VfB Frauen um 14 Uhr den 1. FSV Mainz 05 in der MHP Arena empfangen. Über 20000 VfBlerinnen und VfBler haben sich ihre Tickets für das Highlight-Match bereits gesichert und damit einen neuen Rekord für die 2. Frauen-Bundesliga aufgestellt. Die ehemalige Bestmarke von 20132 Zuschauern beim Aufstiegsspiel des 1. FC Union Berlin ist knapp drei Wochen vor dem Spiel bereits übertroffen.
„Der Zuspruch zu unserem Highlight-Spiel ist einfach sensationell. Bis zum Anpfiff sind es noch fast drei Wochen und schon jetzt steht der neue Rekord. Vielen Dank an alle, die sich bereits ein Ticket gesichert haben und vielen Dank an unsere Partner und Sponsoren, den Württembergischen Fußballverband und die vielen Sportvereine der Region, die uns so tatkräftig unterstützen. Gemeinsam wollen wir jetzt im Endspurt noch einen draufsetzen. Ich kann allen nur zurufen: Lasst uns zusammen als VfB-Familie ein großes Fußballfest in der MHP Arena feiern“, so VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle.
Die VfB Frauen werden den 1. FSV Mainz 05 also vor einer neuen Rekordkulisse in der 2. Frauen-Bundesliga am 21. März auf Baden Württembergs größter Fußballbühne empfangen. Ein geschichtsträchtiger Moment des VfB-Frauenfußballs in Bad Cannstatt und dank des neuen Rekords auch in ganz Deutschland.
Außerdem:
In knapp vier Wochen empfangen die VfB Frauen den 1. FSV Mainz 05 am 21. März 2026 erstmals auf größter Fußballbühne in Baden-Württemberg und möchten damit ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Region setzen.
Drei Stopps: Oeffingen, Rommelsbach und Korntal
Gemeinsam mit dem Württembergische Fußballverband (wfv) und der SportRegion Stuttgart möchte der VfB im Vorfeld ein sichtbares Signal für den Kinder-, Jugend- sowie Frauen- und Mädchenfußball senden. Große Bühne, große Kulisse und viele fußballbegeisterte junge Menschen – ein Zusammenspiel, das nachhaltige Impulse für den Fußball in Württemberg setzen soll.
Die gemeinsame Tour stoppt an drei unterschiedlichen Standorten in Stuttgart und Umgebung. Kernthemen der Veranstaltungen sind das Heimspiel der VfB Frauen gegen Mainz 05 sowie die Strategie #wiralsteam des wfv. Mit der neuen Strategie #wiralsteam setzt der Verband von 2025 bis zunächst 2030 einen klaren Schwerpunkt auf die nachhaltige Förderung von Frauen und Mädchen im württembergischen Fußball.
Meet & Greet mit VfB-Spielerinnen
Bei jeder der drei Stationen werden zwei Spielerinnen des VfB mit dabei sein, an Talkrunden mit weiteren Gästen teilnehmen, Autogrammkarten signieren oder für Selfies parat stehen. Zudem gibt es vergünstigte Eintrittskarten für das Highlight-Spiel, spannende Gespräche und vieles mehr. Also: Vorbeikommen lohnt sich – die Teilnahme ist kostenfrei!