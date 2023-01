Der FC Liverpool setzte sich beim 20. Pape-Cup vor Rekordkulisse die Krone auf. – Foto: Axel Kammerer

Rekord beim Pape-Cup: "In meinen kühnsten Träumen nicht erwartet" Pape-Cup +++ Zur 20. Auflage strömten so viele Zuschauer wie noch nie in die Getec-Arena

Der FC Liverpool hat sich in die Liste der Siegerteams des Pape-Cups eingereiht. Am Sonntag errang der Debütant den Turniersieg im Finale gegen Schalke – und spielte sich vor einer Rekordkulisse in die Herzen der Zuschauer.

Die Ränge hatten sich bereits geleert, die ersten Mannschaften waren abgereist, die Banden wurden abgebaut. Doch diesen Moment wollten sich die Nachwuchskicker des FC Liverpool gestern nicht nehmen lassen. Arm im Arm standen sie ganz oben auf dem Podest, als die Fußball-Hymne schlechthin – „You’ll never walk alone“ – aus den Boxen der Getec-Arena ertönte. Lautstark sangen sie mit, während sie im Rhythmus der Melodie schunkelten. Und Lutz Pape, dem Organisator des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers, ging das Herz auf, als er den Sieger der 20. Auflage bei seinen Feierlichkeiten beobachtete. Liverpool besiegt Schalke im Endspiel Es war der Gänsehaut erweckende Abschluss eines würdigen Jubiläums – und zugleich eine Premiere. Zum ersten Mal gewann eine ausländische Mannschaft das renommierte U-15-Hallenturnier in Magdeburg. Nach Rückstand siegten die „Reds“ im Finale mit 4:2 gegen den FC Schalke 04. „Natürlich dürfen sie den Wanderpokal jetzt auch mitnehmen“, erklärte Pape. Und vielleicht kommt der FC Liverpool im Januar 2024 erneut in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, um seinen Titel zu verteidigen. Welch hohen Stellenwert der Pape-Cup auch nach zweimaligem Corona-Ausfall noch hat, zeigte die Resonanz des Publikums. 4300 Besucher am Sonnabend und gar 4500 Zuschauer am Finaltag sorgten nicht nur für eine beeindruckende Atmosphäre, sondern auch für einen Turnierrekord. „Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, dass wir an beiden Tagen deutlich über 4000 Zuschauer hier begrüßen dürfen“, staunte Lutz Pape und unterstrich: „Das Warten auf den 20. Geburtstag hat sich absolut gelohnt. Die Stimmung war der Wahnsinn.“ 1. FC Magdeburg und Qualifikanten überzeugen Dem tat auch das Ausscheiden des gastgebenden FCM keinen Abbruch. Im Neunmeterschießen unterlag die zuvor stark aufspielende Mannschaft von Ludger Tusch im Viertelfinale dem späteren Drittplatzierten, Hannover 96. „Die Leistung der Jungs war dennoch sehr gut“, betonte Pape. Angetan war der 76-Jährige auch vom SV Arminia als zweiten Vertreter der Stadt. Zwar gab es für die Buckauer „nur“ im Qualifikanten-Duell gegen den Haldensleber SC - dem mit dem 2:1-Erfolg über den FC Arsenal die Sensation des Turniers gelang - einen Sieg (2:1), dennoch imponierte der mutige Spielstil der Arminen und die lautstarke Unterstützung aus dem grün-roten Block.