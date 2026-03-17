Rekord bei der Elf der Woche in der Bezirksliga Staffel 10 von Isaija Zecevic · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser

Die aktuelle Abstimmung zur Elf der Woche in der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 hat für eine außergewöhnliche Beteiligung gesorgt. Insgesamt 559 Stimmen wurden abgegeben – so viele wie noch nie zuvor in dieser Saison. Normalerweise liegt die Anzahl der Stimmen bei diesen Abstimmungen zwischen 60 und 170, doch diesmal war das Interesse der Fans deutlich größer.

Besonders herausragend war dabei Fynn Lasse David Bierend vom CSV SF Bochum-Linden. Der Abwehrspieler erhielt 33 Stimmen bei der Wahl zum besten Spieler und stellte damit ebenfalls einen Saisonrekord auf. Noch kein Spieler konnte in dieser Spielzeit so viele Stimmen auf sich vereinen. Damit wurde seine starke Leistung (erzielte den 1:0 Siegtreffer) von den Fans besonders gewürdigt. Die hohe Beteiligung zeigt, wie groß das Interesse an der Liga und an der Wahl zur Elf der Woche inzwischen ist. Mit 559 Stimmen wurde ein neuer Bestwert erreicht, der deutlich über den üblichen Abstimmungen liegt.

Elf der Woche – Bezirksliga Westfalen Staffel 10 Tor: Halilovic (TuS Heven, 9 Stimmen)

Abwehr: Bierend (Bochum-Linden, 33 Stimmen), Beeke (Westfalia Huckarde, eine Stimme), Laudahn (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen)

Mittelfeld: Bouchantiya (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen), Haji (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen), Klecz (Westfalia Huckarde, eine Stimme), Ceric (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen)

Angriff: Carew (Türkiyemspor Bochum, 5 Stimmen) , Bühlbecker (SW Wattenscheid 08, 3 Stimmen) Blunck (Westfalia Huckarde, eine Stimme)