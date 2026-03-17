Rekord bei der Elf der Woche in der Bezirksliga Staffel 10

Die aktuelle Abstimmung zur Elf der Woche in der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 hat für eine außergewöhnliche Beteiligung gesorgt. Insgesamt 559 Stimmen wurden abgegeben – so viele wie noch nie zuvor in dieser Saison. Normalerweise liegt die Anzahl der Stimmen bei diesen Abstimmungen zwischen 60 und 170, doch diesmal war das Interesse der Fans deutlich größer.
Besonders herausragend war dabei Fynn Lasse David Bierend vom CSV SF Bochum-Linden. Der Abwehrspieler erhielt 33 Stimmen bei der Wahl zum besten Spieler und stellte damit ebenfalls einen Saisonrekord auf. Noch kein Spieler konnte in dieser Spielzeit so viele Stimmen auf sich vereinen. Damit wurde seine starke Leistung (erzielte den 1:0 Siegtreffer) von den Fans besonders gewürdigt.
Die hohe Beteiligung zeigt, wie groß das Interesse an der Liga und an der Wahl zur Elf der Woche inzwischen ist. Mit 559 Stimmen wurde ein neuer Bestwert erreicht, der deutlich über den üblichen Abstimmungen liegt.
Elf der Woche – Bezirksliga Westfalen Staffel 10
Tor: Halilovic (TuS Heven, 9 Stimmen)
Abwehr: Bierend (Bochum-Linden, 33 Stimmen), Beeke (Westfalia Huckarde, eine Stimme), Laudahn (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen)
Mittelfeld: Bouchantiya (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen), Haji (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen), Klecz (Westfalia Huckarde, eine Stimme), Ceric (FC Castrop-Rauxel, 2 Stimmen)
Angriff: Carew (Türkiyemspor Bochum, 5 Stimmen) , Bühlbecker (SW Wattenscheid 08, 3 Stimmen) Blunck (Westfalia Huckarde, eine Stimme)
Rico Dittert (Wattenscheid 08) war mit zwölf Stimmen, der erste, der seit Beginn dieser Saison mit über 10 Stimmen nicht in der Elf der Woche steht.
Mit dieser Rekord-Abstimmung setzt die Bezirksliga Staffel 10 ein starkes Zeichen für die wachsende Aufmerksamkeit rund um die Liga und ihre Spieler.
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1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
8. Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)