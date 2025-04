Reklamationen und Rudelbildung inklusive: Karlsfeld gelingt Coup beim SV Sulzemoos

Damit war nicht zu rechnen: Der SV Sulzemoos verlor zuhause mit 1:3. – Foto: Jeanette Stock

Abstiegskandidat TSV Eintracht Karlsfeld II gewinnt Spiel beim SV Sulzemoos 3:1.

Damit war nicht zu rechnen: Der als Kreisliga-Schlusslicht angereiste TSV Eintracht Karlsfeld II gewann beim SV Sulzemoos 3:1. SV Sulzemoos – Karlsfeld II 1:3: Die Zuschauer in Sulzemoos erlebten ein hitziges Duell. Spielerisch neutralisierten sich beiden Teams, gefährlich wurde es fast ausschließlich nach Standardsituationen. Davon gab es eine Menge – darunter ein Freistoß der Sulzemooser in der 14. Minute. Chris Wagenpfeil setzte sich im Zentrum durch und köpfte den Ball ins lange Eck. Die SVS-Führung ging in Ordnung, doch dann riss der Faden. Die Sulzemooser lamentierten und reklamierten viel, Karlsfeld blieb ruhiger und glich vor der Pause durch Flo Schrattenecker zum 1:1 aus (42.). Um ein Haar hätte die Eintracht-Zweite das Spiel vor der Pause gedreht, doch SVS-Torhüter Max Kronschnabl verhinderte den Treffer mit einem Superreflex.

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch unruhiger. Die Sulzemooser schossen sich auf den Schiedsrichter ein und vergaßen das eigene Spiel. Karlsfeld nutzte dies aus und ging in der 57. Minute durch Schratteneckers zweiten Treffer in Führung. In der Schlussphase erhöhte Manuel Zirkler auf 3:1. Die Eintracht musste nur noch die Schlussphase überstehen. Das gelang auch deshalb, weil der SVS vom Kopf her nicht mehr bereit war. Reklamationen und Rudelbildungen verhinderten eine Aufholjagd. Hinzu kamen Gelb-Rote Karten für Maximilian Rothfuß und Manuel Eisgruber (jeweils 82.), der allerdings bereits ausgewechselt war.

„Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie die Nebenschauplätze ausgeblendet haben. Wir haben uns nur auf uns konzentriert. Sulzemoos ist das nicht so gut gelungen“, sagte Eintracht-Trainer Fabian Porsch. SVS-Sprecher Dennis Reith nahm das Team in die Pflicht: „Wir müssen in den letzten fünf Spielen das umsetzen, was uns stark macht. Dann kommen wieder bessere Zeiten“. FSV Harthof – TSV 1865 Dachau II 3:0: Nichts wurde es für die „Zweite“ des Landesligisten mit einem Punktgewinn beim FSV Harthof, mittlerweile herrscht Tristesse beim Kreisligateam. „Wir haben gut begonnen und wollten den Kampf annehmen, aber wir müssen uns ernsthaft mit der Relegation nach der Saison befassen“, sagte Dachaus Sprecher und 3. Abteilungsleiter Niclas Seibt nach dem Schlusspfiff.

Den Treffer zum 1:0 für die Gastgeber erzielte Robert Söltl nach einem langen Ball in der 21. Minute. Dabei blieb es bis zur Pause. Das 2:0 fiel in der 75. Minute, es war ein Traumfreistoß aus 30 Metern von David Tomasevic. Den Schlusspunkt setzte Florian Morina in der 83. Spielminute. Die beste Dachauer Möglichkeit hatte Raphael Dirrigl in der 48. Minute nach einer Flanke von Benedikt Blank, als er den Pfosten traf. Dachau 1865 II steht nur auf Rang elf – das ist der erste Platz der Abstiegsrelegation. TSV 54 München – SpVgg Erdweg 6:0: Dieser Gegner war eine Etage zu hoch für die abstiegsbedrohten Erdweger. Zudem verschlief der Gast die ersten 30 Minuten komplett und kassierte zwei völlig unnötige Standardgegentore durch Giuliano Rubenbauer (5./14.). Da der Tabellenführer aus München einige weitere Hochkaräter vergab, konnten sich die Erdweger glücklich schätzen, zur Halbzeit nur 0:3 zurückzuliegen. Sie selbst hatten bis dahin nur eine Torchance durch Andi Obesser. Anton Burghart unterlief in der 32. Spielminute ein Eigentor.