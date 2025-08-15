Reizvolle Derbys in Langdorf, Winzer und Perkam

Derbytime ist angesagt am vierten Spieltag der Kreisliga Straubing! Besonders im Blickpunkt steht dabei das Nachbarduell zwischen dem noch ungeschlagenen Aufsteiger FC Langdorf und Spitzenreiter SC Zwiesel. Auch das Gastspiel der mit zwei 4:0-Siegen top gestarteten SpVgg Osterhofen beim noch sieglosen SV Winzer dürfte zur Primetime am Sonntagabend (Anstoß 18 Uhr) einige Zuschauer anlocken. Zur Einstimmung auf das zweite Gäubodenvolksfest-Wochenende empfängt der SV Perkam am Samstag die DJK SB Straubing. Schwere Hausaufgaben warten auf die Neulinge aus Oberschneiding (gegen den TSV Regen) und Stephansposching (gegen Haibach). Das einzig noch punktlose Team aus Viechtach erwartet den Rangzweiten SV Neuhausen/Offenberg. Bereits heute Nachmittag peilt der SV Auerbach gegen den TSV Lindberg seinen ersehnten ersten Saisondreier an.

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Trotz einer mäßigen ersten Halbzeit gegen Straubing konnten wir uns in der zweiten Halbzeit festigen und uns verdient den Ausgleich erkämpfen. Diese Moral wird gegen das bislang ungeschlagene Lindberg zwingend das ganze Spiel notwendig sein, damit wir was Zählbares holen. Wir wollen vor der schwierigen Auswärtsaufgabe in Osterhofen unbedingt nochmal punkten." Personal: Bis auf Nick Bauer (Urlaub) kann der SVA aus dem Vollen schöpfen.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Mit dem knappen Heimsieg gegen Winzer sind wir sehr zufrieden. Allerdings haben wir aus unseren vielen Tormöglichkeiten zu wenig gemacht, das gilt es zu verbessern. Nun steht das schwierige Auswärtsspiel beim heimstarken SV Auerbach an. Unser Augenmerk muss weiterhin auf einer stabilen Defensivarbeit liegen. Zudem gilt es gegen diesen Gegner Standardsituationen möglichst zu vermeiden." Personal: Maximilian Melch, Tobias Hafner, Sebastian Kilger fehlen verletzt. Franz Raith und Sebastian Marchl sind im Urlaub.





Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Haibach spielt bisher eine starke Runde und schießt Tore am Fließband. Die individuell sehr gut besetzte Truppe zu bespielen wird eine schwere Aufgabe. Die Rainer-Elf kann man sicherlich als Geheimfavorit um Platz zwei auf der Rechnung haben. Wir müssen in kritischen Phasen etwas cleverer werden, defensiv klug agieren und an unsere Leistungsgrenze kommen. Für uns zählt jeder Punkt in Richtung Klassenerhalt. Dafür hauen wir am Samstag alles rein und wollen in Posching den ersten Heimsieg feiern." Personal: Leon Steinbeisser und Matthias Klendauer sind verletzt, David Büttner und Daniel Hilmer befinden sich im Urlaub.

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Nach den verdienten drei Punkten gegen Oberschneiding wollen wir gegen den nächsten Aufsteiger direkt nachlegen. Aber bei Stephansposching müssen wir aufpassen, denn sie haben seit Ewigkeiten zuhause nicht mehr verloren. Die Mannschaft wird wie immer von Trainerfuchs Alois Windisch top eingestellt sein. Wir wollen aber unsere Qualität wieder aufs Spielfeld bringen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dreifach punkten." Personal: Es fehlen Andreas Mühlbauer, Andreas Schmid, Simon Feldmeier und Niklas Urban.







Oberschneidings Spielertrainer Jonas Zach wurde nach seinem Kreuzbandriss bereits operiert. – Foto: Charly Becherer







Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Gegen Haibach konnten wir die Basics, die uns eigentlich stark machen, viel zu wenig abrufen. Außerdem haben wir viel zu fehlerbehaftet gespielt, das können wir definitiv besser. Mit dem TSV Regen kommt nun ein richtiger Gradmesser auf uns zu. Wir müssen uns in allen Bereichen wieder steigern, wenn wir punkten wollen." Personal: Die Verletztenliste bleibt sehr lange. Spielertrainer Jonas Zach wurde bereits erfolgreich operiert.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider musste die Partie gegen Viechtach beim Stand von 4:0 wegen eines Defektes an der Flutlichtanlage abgebrochen werden. Dies ist natürlich bitter für uns, jedoch bestätigt uns die über weite Strecken gezeigte Leistung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nun erwartet uns eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim starken Aufsteiger aus Oberschneiding, die wir jedoch erfolgreich gestalten wollen. Hierzu benötigen wir aber über 90 Minuten eine konzentrierte Vorstellung." Personal: Maxi Kappl und Julian Ertl sind nicht mit von der Partie.





Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Am zweiten Volksfest-Samstag kommt die DJK Straubing zum Derby zu uns. Straubing hat sich dreimal unentschieden getrennt und steht noch ohne Niederlage da. Zur Volksfestzeit und bei den heißen Temperaturen ist es für sie das dritte Spiel, das kann an die Substanz gehen. Wir waren jetzt dreimal 1:0 in Führung, konnten das Spielfeld noch kein einziges Mal als Sieger verlassen. Da sind wir dieses Mal in der Pflicht, endlich den ersten Dreier zu holen." Personal: Toni Antov, Andrei Merian und Leon Schulze können weiterhin nicht mitwirken.

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Nach dem dritten Unentschieden im dritten Spiel sind wir zwar weiter ungeschlagen, treten aber trotz guter Leistungen tabellarisch auf der Stelle. Mit dem SV Perkam verbindet uns eine lange Tradition heißer und intensiv geführter Derbys, sei es im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga oder um den Verbleib in selbiger. Blümel, Botzler und Co. erzielten bei ihrem äußerst anspruchsvollen Auftaktprogramm dank ihrer Torgefährlichkeit sehr respektable Ergebnisse und werden alles für den ersten Heimdreier am Volksfestspieltag in die Waagschale werfen. Es wird sich zeigen, ob unsere junge Truppe die Strapazen dieser Tage wegstecken und die lange Ausfalliste kompensieren kann, um Coach Stavlic an seiner alten Wirkungsstätte ein Erfolgserlebnis zu bescheren." Personal: Definitiv fehlen werden Marino Enger, Nico Mayer, Simon Schub, Geri Galambfalvi, Moritz Fedeneder, Gabriel Ciubotariu und Alessandro Godziek.









Ohne Urlauber Stefan Rockinger reist der mit sieben Punkten hervorragend gestartete SV Neuhausen/Offenberg auf die Viechtacher Regeninsel. – Foto: Maximilian Stahl







Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Mit Neuhausen kommt eine Mannschaft zu uns, die sehr gut in die Saison gestartet ist. Wenn wir etwas Zählbares holen wollen, geht es nur über Einstellung und absoluten Willen. Personal: Neben den rotgesperrten Sebastian Tremmel und Raphael Kufner (beide Rotsperre) fehlen nach wie vor auch Max Podgorny, Ahmad Almohammad, Sebastian Köppl, Lukas Probst, Benedikt Reil und Adriano Fischer.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Perkam haben wir - wie auch die Spiele zuvor - einen 0:1-Rückstand aufholen müssen. Durch eine gute Mannschaftsleistung ist es uns gelungen das Spiel zu drehen und einen weiteren wichtigen Sieg einzufahren. In Viechtach erwartet uns nun ein weiteres schwieriges Spiel, auch wenn es die aktuelle Tabellensituation noch nicht deutlich macht. Gegen Viechtach fehlen uns einige wichtige Spieler, sodass wir als Kollektiv noch eine Schippe drauflegen und vor allem bei der Chancenverwertung deutlich effizienter werden müssen. Unser Ziel ist es aber auf jeden Fall etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen." Personal: Mit Fabian Scholz, Dominik Schnar, Simon Stubhahn und Stefan Rockinger fallen vier Akteure definitiv aus. Dazu kommen noch eine Hand voll angeschlagener Spieler.







Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Mit dem Remis in Straubing müssen wir letztendlich leben, da wir beim Stand von 3:2 für uns einige Chancen ungenutzt ließen und im Spiel gegen den Ball insgesamt nicht gut gearbeitet haben. Mit dem SC Zwiesel kommt nun der Top-Favorit auf Platz zwei zu uns, der sich im Sommer in der Offensive mächtig verstärkt hat und allgemein einen richtig guten Kader beisammen hat. Für unseren Verein und die Mannschaft ist das Derby daher ein absolutes Highlight, auf das wir uns vor vielen Zuschauern freuen können. Vor allem in der Defensivarbeit müssen wir jedoch deutlich konsequenter agieren, ansonsten wird es mit einem Punktgewinn gegen den aktuellen Tabellenführer schwierig werden." Personal: Bis auf Christian Zitzelsperger und Jonathan Mühl (Urlaub) kann der Neuling in Bestbesetzung auflaufen.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Der Heimsieg gegen Auerbach war verdient. Unsere Leistungen werden besser und das wollen wir im Derby gegen Langdorf fortsetzen. Dass das aber alles andere als einfach wird, ist uns bewusst. Sie haben bisher in jedem Spiel gepunktet, das sagt alles über ihre Qualität aus. Trotzdem wollen wir unseren guten Start ausbauen und vor den vielen Zuschauern in Langdorf auf Sieg spielen." Personal: Der Kader des Spitzenreiters bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.


