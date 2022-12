Reitz-Doppelpack beim 4:0 der Gladbacher U19 A-Junioren-Bundesliga: Wichtiger Sieg für Borussia Mönchengladbach.

Ende Oktober war Borussia Mönchengladbachs U19 auf einen Abstiegsplatz in der A-Junioren Bundesliga West abgerutscht, es war Gefahr in Verzug. Doch nach zehn Punkten aus vier Spielen kann Sebastian Königs Mannschaft deutlich entspannter in die Winterpause gehen. Die Krönung der guten Serie war am Sonntag ein 4:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf, der durch die beste Saisonleistung und fast schon gnadenlose Effektivität zustande kam.

In der fünften Minute musste Torwart Florian Dimmer noch eine seiner wenigen Paraden zeigen, im Gegenzug traf Tony Reitz mit einem trockenen Flachschuss von der Strafraumgrenze zum 1:0 für Gladbach. Der zwei Jahre jüngere Bruder von Borussia-Profi Rocco gab dem Spiel auf der Doppelsechs den passenden Rhythmus, war ballsicher und zweikampfstark. Das gab auch Reitz‘ Nebenmann Konstantin Gerhardt Sicherheit, einem von sechs Spielern des jüngeren 2005er-Jahrgangs in der Startelf. Er bereitete in der 16. Minute bereits das 2:0 vor mit einer flachen Hereingabe, die David Arize per Pressschlag ins Tor beförderte.

Bis zur Pause gelang Fortuna wenig gegen kompakte Gladbacher, die oft mit acht Feldspielern hinter dem Ball standen und hinten kein Risiko eingingen. Der pragmatische Ansatz zahlte sich aus, nur einmal roch es in der 40. Minute nach einem Elfmeter für Fortuna. Doch direkt nach dem Seitenwechsel gelang Borussia die Vorentscheidung, wieder war es Reitz, diesmal traf der Linksfuß, dessen Laufstil an Christoph Kramer erinnert, mit einem Abschluss nach einem Einwurf. Später übernahm Reitz die Kapitänsbinde von Malcolm Scheibner, der mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Platz humpelte. Es sollte der einzige Wermutstropfen bleiben.

Michael Nduka erhöhte in der 76. Minute sogar noch auf 4:0 mit einem gefühlvollen Schuss in den Winkel, Arize hieß der Vorbereiter. In der letzten Minute nutzte Nduka ein Geschenk der Düsseldorfer beinahe zum 5:0, aber das wäre an einem nahezu perfekten Vormittag zu viel des Guten gewesen. „Es war ein hochverdienter Sieg. Ich freue mich sehr für die Jungs, dass sie sich heute belohnt und gezeigt haben, welch großes Potenzial in ihnen steckt“, sagte Trainer König.