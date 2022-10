Reitwein mit verdächtigem "WELTREKORDTOR" !

Nach dem 3 Sekundentor vom Anstosspunkt mit Beginn der Begegnung spielten die Gäste bei den unter Schock befindlichen Fredersdorf-Vogelsdorfern weiter auf Angriff. Erst in der zweiten Halbzeit sah man den Versuch der Gastgeber, das Ergebnis noch zu ändern. Die besseren Torchancen lagen jedoch bei den Gästen aus Reitwein, so dass ihr Trainer Klaus Herpel seinen ersten Sieg des Teams in der Kreisoberliga verdient feiern konnte.

Rot-Weiß Reitwein mit Anstoss und sofortigem Jubel. Fredersdorf-Vogelsdorfs Torwart Marcel Andritzki stand zu weit vor seinem zu hütenden Tor und der sofortige Schuss Dustin Bergers vom Anstosspunkt lies das Leder über ihm hinweg zum 0 : 1 einfliegen.

2 Spielminuten später nach einem missglücktem Abspiel von Fredersdorfs Edgar Kurzke, der den etatmässigen Abwehrregisseur Martin Kinder ersetzte, aber ansonsten eine zufriedene Partie spielte, eine erneute Bogenlampe Richtung TSG-Tor, diesmal von Till Berger, die Keeper Andritzki noch im Rückwärtsgang abfangen konnte. Einen weiteren Torschuss von Berger (5. min.) hielt Andritzki sicher.

Erst nach 23 gespielten Minuten ein erster Torschuss der Hausherren von Benny Schmidtke, den Reitweins Keeper Clemens Bulla zum ersten Eckball für Fredersdorf-Vogelsdorf lenkte, der nichts einbrachte.

Weiterhin Reitwein im Angriff mit Eckball von Dustin Berger, den der umsichtige Paul Ziemann zur erneuten Ecke rausköpfte. Aus diesem Eckball entstand ein Ballbesitz der Gastgeber über Kevin Dänhardt, der Fabian Bruse in Szene setzte, dessen Torschuss knapp über das Reitweiner Tor strich (27.).

Ein Abschluss von Christopher Matthieu ging zu zentral zum Reitweiner Torwart (35.). Das war's aber auch schon von den Hausherren in Halbzeit Eins. Kurz vor dem Pausenpfiff vom sehr "kleinlich" pfeifenden Schiedsrichter Volker Scharff, erhielten die Gäste nach einem Zweikampf Nähe des Sechzehners der Hausherren, wobei Dennis Janisch wegen eines von Herrn Scharff vermeintlich gesehenen Fouls auch noch verwarnt wurde, einen Freistoss zu gesprochen, den Dustin Berger an den Torpfosten hämmerte.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainergespann Dennis Greger und Mino Schmidt wechselte zur zweiten Halbzeit gleich drei Spieler. Die Partie wurde auch druckvoller von den Gastgebern in Richtung Reitweiner Tor geführt. Besonders Schmidtke öffnete geschickt Räume für seine Mitspieler. Auch der eingewechselte Phil Dümling belebte den Spielaufbau und seine Flanke auf Dänhardt brachte Torgefahr (54.), doch Reitweins Keeper blieb aufmerksam.

Die vermehrte Offensive der TSG-Elf führte zu Kontern für die Gäste, wobei Torwart Andritzki gegen den auf ihn zukommenden Till Berger (56.) ein weiteres Tor mit starker Abwehr, verhinderte.

Fredersdorfs eingewechselter Fabian Lihsa wurde dribbelnd halbrechts vor der Reitweiner Box gefoult, doch der Freistoss von Janisch flog knapp über das Gästetor (61.). Auf der anderen Seite traf nach erneutem Konter Oliver Müller den Pfosten des TSG-Tores (67.)