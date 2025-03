Reithofen toppt Eichenried – Erding-Kicker treffen im S-Bahn-Derby aufeinander

In einem rassigen Drittliga-Derby hat sich der TSV 1860 München am Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching durchgesetzt (wir berichteten). Mittendrin auch zwei Profis aus dem Landkreis Erding. Der Reithofener Löwe Lukas Reich (l.) hatte dabei gegen den Eichenrieder Maxi Hennig (r.) den besseren Tag erwischt. Während Reich mit einem Traumtor sein erster Profi-Treffer gelungen war, verursachte Hennig einen Elfmeter, den die Löwen aber vergaben. So dürfte der Abstieg in die Regionalliga für die Hachinger kaum mehr abzuwenden sein. Reich sagte bei Magenta Sport: „Es hat richtig Spaß gemacht. Das Derby ist immer ein wichtiges Spiel. Die drei Punkte waren wichtig, um nach unten mehr Abstand zu bekommen“. Zu seinem Traumtor sagte er: „Ich sehe keinen, der frei ist. Also denke ich mir, ‚ich hau einfach drauf‘. Dass ich ihn dann so treffe, irgendwie unten, war eigentlich nicht geplant, aber umso schöner, dass er reingeht.“