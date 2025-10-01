Reiter gibt grünes Licht für 1860-Spiel nach Wiesn-Bombendrohung in München

Ob das Heimspiel des TSV 1860 München gegen Viktoria Köln heute stattfindet, war am Mittwochmorgen noch unklar. – Foto: IMAGO/Lucca Fundel

Wegen einer Bombendrohung stand das Spiel des TSV 1860 gegen Köln auf der Kippe. Nun äußerte sich Münchens Bürgermeister Dieter Reiter zur Situation.

Update vom 1. Oktober, 14:45 Uhr: Dem Heimspiel des TSV 1860 München im Grünwalder Stadion am 1. Oktober steht Nichts mehr im Wege. Nach Rücksprache mit den Münchner Sicherheitsbehörde gebe es keine Gefahr für das Löwen-Spiel, teilt der Verein mit und bezieht sich damit auf eine Aussage des Münchner Oberbürgermeisters, Dieter Reiter. „Die Bedrohungslage betrifft ausschließlich die Theresienwiese. Nach jetzigem Stand können alle anderen Veranstaltungen in München stattfinden“, heißt es in einem Statement Reiters auf Instagram.

Spiel auf der Kippe? 1860 wegen Bombendrohung und Wiesn-Schließung in Kontakt mit Polizei Erstmeldung vom 1. Oktober, 12:00 Uhr: München – Rund um das Münchner Oktoberfestgelände läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Die Wiesn ist bis mindestens 17 Uhr wegen einer verifizierten Sprengstoffwarnung geschlossen. Es sind Bombensuchhunde im Einsatz.