»Reißt einfach nicht ab«: Viele Fragezeichen bei Deggendorf

Eigentlich wollte man bei der SpVgg GW Deggendorf die ernüchternde Vorsaison, in der am Ende der Abstieg in die Bezirksliga zu Buche stand, hinter sich lassen. So ganz scheint das aber nicht zu gelingen, denn die Probleme bleiben die gleichen. Die Ausfallliste der Donaustädter ist - wie es schon in der Landesliga meist der Fall war - nämlich knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart ellenlang und daher ist es schwer zu prognostizieren, in welche Richtung es für die Truppe von Neu-Coach Benjamin Penzkofer gehen wird.

"Wir hatten eigentlich gehofft, dass sich unser Lazarett gegenüber der vergangenen Spielzeit lichtet. Aber leider ist das nicht der Fall. Es reißt einfach nicht ab", seufzt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Kapitän Niklas Hauner kommt einfach nicht auf die Beine und dem 28-Jährigen droht nun sogar eine Hüft-Operation. Roman Artemuk, Sebastian Kett, Marlon Limmer und Laurin Hübscher sind ebenfalls schon länger außer Gefecht und das Quartett befindet sich erst im Aufbautraining. Wann die Offensivkräfte wieder einsatzfähig sind, ist komplett offen. "Bei Laurin haben wir die Hoffnung, dass er bald seine ersten Spielminuten absolvieren kann. Bei Roman, Sebastian und Marlon muss man abwarten", informiert Schäfer. Verteidiger Julius Reiner zog sich im Training einen Armbruch zu und hat ohnehin bald seine Abschlussprüfungen als Physiotherapeut. "Julius wird wohl frühestens im Herbst wieder spielen", sagt Schäfer. Top-Talent Valentin Bobenhausen riss sich das zweite Mal innerhalb eines Jahres das Kreuzband.







Hinzu kommt, dass Ex-Spielertrainer Jure Matic beruflich stark eingespannt ist und deshalb noch kein einziges Testspiel mitmachen konnte. "Jure hat aber schon ein paar Trainingseinheiten absolviert und wir hoffen, dass er in den Ligaspielen regelmäßig dabei sein wird", sagt Schäfer, der trotz der vielen Hiobsbotschaften keinen nervösen Eindruck macht: "Wir haben sehr viele junge Spieler im Team, die richtig gut sind. Beim 2:1-Testspielsieg in Landau haben wir eine starke erste Hälfte gespielt. Beim 2:2-Remis gegen Seebach war es über 90 Minuten ein hervorragender Auftritt. Gegen ein Landesliga-Spitzenteam haben wir voll dagegenhalten, sehr gut verteidigt und hatten auch nach vorne immer wieder unsere Momente. Das hat vielversprechend ausgesehen, wenngleich es verständlicherweise noch etwas an den notenwendigen Automatismen hapert."





Die 0:5-Schlappe am Sonntag beim West-Bezirksligisten TV Schierling hat für den erfahrenen Funktionär keine Aussagekraft: "Nach der kräftezehrenden Partie am Mittwochabend gegen Seebach hatten wir ein Trainingswochenende, bei dem drei intensive Einheiten auf dem Programm standen. Die Spieler waren im Spiel dann körperlich komplett platt und zudem ist uns nur ein sehr kleiner Kader zur Verfügung gestanden. Daher können wir das schon einschätzen und es gibt überhaupt keinen Grund zur Besorgnis." Wohin die Reise für die Kicker von der Trat in der Liga gehen wird, kann Deggendorfs Fußballboss hingegen nicht prognostizieren: "Unser Auftaktprogramm ist hart. Deshalb wäre es wichtig, ordentlich zu starten. Eine erste Tendenz in welchem Tabellenbereich wir uns einpendeln können, wird erst nach sieben, acht Spielen möglich sein. Bis dahin haben wir hoffentlich schon viele Punkte auf unserem Konto."