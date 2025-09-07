Reißmanns Sonntagsschuss sorgt für SVW-Niederlage

Der SV Winterbach musste sich dem SV Kirchheimbolanden knapp geschlagen geben. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Kirchheimbolanden/Winterbach . „Wir wussten vorher, dass es schwer werden würde und dass wir viel leiden müssen.” Winterbachs Trainer Torben Scherer war mit dem Auftritt seiner stark ersatzgeschwächten Elf bei Tabellenführer SV Kirchheimbolanden hochzufrieden. Am Ende hatte alles gestimmt. Nur die eine, entscheidende Kleinigkeit nicht: Kibo holte sich mit einem Sonntagsschuss von Felix Reißmann kurz vor dem Abpfiff den Dreier. Der frühere Oberliga-Spieler, der unter anderem für Alemannia Waldalgesheim die Stiefel geschnürt hatte, traf kurz vor dem Schlusspfiff, weil der Aufsteiger just in dieser Szene den Tick zu passiv war, und sorgte mit eben jenem dafür, dass der Aufsteiger vom vorderen Hunsrück auch nach dem sechsten Spieltag die rote Laterne in seinen Händen behielt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Das Spiel ging los, wie eigentlich immer.” Scherer blickte dabei auf die fünfte Spielminute, als Christopher Egelhof die Führung für Kibo besorgt hatte. An diesem Gegentreffer war seine Mannschaft allerdings gewachsen. Mentalität, Körpersprache, Zweikampfstärke. Alles war mit einem Male da. „Und dann haben wir einfach ein geiles Spiel gemacht“, so der Coach. Zwar hatte der Gastgeber vor mehr als 150 Zuschauern mehr Ballbesitz, das Chancenplus lag allerdings bei den Gästen. Der Ausgleich war der erste Lohn. Henry Schneberger schaltete intuitiv, erlief einen Rückpass und traf, nachdem er Keeper Henry Wißmann umspielt hatte, schon nach einer Viertelstunde zum Ausgleich.

Danach schaltete Kibo um auf Ballbesitzspiel, die Elf vom Felsen ließ allerdings wenig zu. Ihr einziges Problem: Die Belohnung im Spiel nach vorne blieb aus, trotz einiger guter Einschussmöglichkeiten. „Die Jungs haben alles gegeben“, so Scherer, der keinem einen Vorwurf machen wollte. Im Gegenteil. „Alle, die heute auf dem Feld standen, haben vieles richtig gemacht. Alle haben ihr Herz gegeben und leidenschaftlich verteidigt.“ Das Einzige, das aus SV-Sicht beim Abpfiff nicht stimmte, war das Ergebnis. Mit dem 1:2 beim Klassenprimus kann der Aufsteiger leben. Umso mehr, wenn am kommenden Sonntag (Anpfiff am Felsen 15.15 Uhr) gegen den VfR Baumholder Zählbares herausspringt. Dann sollte die Personalsituation definitiv besser aussehen. SV Winterbach: Keßler – Blaum, Zimmermann, Hennrich, Secker (74. Görlek) – Kunz, Becker, Fett (90. Höft) – Reidel (68. Keim), Götz, Schneberger.