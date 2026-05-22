»Reißen das Dorf ab«: Oberschneiding schreibt das Märchen zu Ende

Der TSV Oberschneiding schafft den Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga. – Foto: Harry Rindler



Mit 2:2 ging`s nach 90 Minuten in die Verlängerung. In der Overtime sah es so aus, als würde Niederalteich das Ding auf seine Seite ziehen können und ging in der 113. Minute durch Tim Hirschauer mit 3:2 in Führung. Doch "Schneiding" hatte noch einen Antwort auf Lager, in der 119. Minute glich Florian Kellner tatsächlich noch zum 3:3 aus. Mit dem Momentum auf seiner Seite setzte sich der Klub aus dem südlichen Landkreis Straubing-Bogen dann im Rittern vom Punkt durch und siegte 7:5 nach Elfmeterschießen!



Oberschneidings Abteilungsleiter Christopher Bachmeier war nach dem Thriller spürbar von den Emotionen überwältigt: "Das Ganze ist kaum in Worte zu fassen, unbeschreiblich! Uns war bewusst, dass wir Geschichte schreiben können. Jetzt haben wir es tatsächlich gepackt. In meinen Augen war es eine unglaublich ausgeglichene Partie. Und dann wuppen wir das im Efmeterschießen. Daran werden sich alle von uns sehr lange erinnern. Wie es jetzt weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Der Koch im Vereinsheim wartet schon mit dem Essen."





Lacht Bachmeier und kündigt dann einen Feiermarathon an: "In den vergangenen Jahren haben wir ja schon ein bissl Erfahrungen sammeln können mit Feierlichkeiten. Aber das, was jetzt ansteht, hat Oberschneiding noch nicht gesehen. Erst reißen wir das Vereinsheim ab, dann reißen wir das Dorf ab. Und morgen startet in unserer Nachbargemeinde Pilsting das Pfingsfest, das reißen wir auch ab."



Wo Sieger, da natürlich auch Verlierer. Aber: Die SpVgg Niederalteich bekommt am Dienstag noch eine Chance und trifft in Alkofen auf den SV Hutthurm, der in Passau dem FC Salzweg mit 0:2 unterlag.