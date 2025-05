Reiß-Show im Pokalfinale: Scharmbeckstotel holt den Bezirkspokal

Schon in der Liga hatte Scharmbeckstotel beide Duelle für sich entschieden, und auch im Endspiel ließ das Team aus dem Kreis Osterholz keinen Zweifel aufkommen, wer das Maß der Dinge in dieser Saison war. Reiß brachte ihre Mannschaft in der 15. Minute in Führung und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.).