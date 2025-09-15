Reislingen ringt Hankensbüttel nieder, Vorsfelde feiert Schützenfest

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 bot packende Duelle und klare Ergebnisse. Während Vorsfelde II in Hehlingen dominierte, kam Reislingen nach Rückstand noch zu einem Remis gegen Hankensbüttel. Tabellenführer Hillerse bleibt makellos, während Isenbüttel beim Schlusslicht patzte.

Brome feierte nach Rückstand den zweiten Saisonsieg. Camehl (2.) brachte Wilsche früh in Führung, doch Mohammad (11.) und Schönke (24.) drehten die Partie noch vor der Pause. Beide Teams lieferten sich ein intensives Kampfspiel, in dem der Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit rettete. Brome verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller.

Ein Offensivspektakel boten Lupo II und Gifhorn. Nachdem Algin (8.) die Gäste in Führung gebracht hatte, drehten Kaabi (29., 52.), Pizzone (33.), Baouche (45.) und Winkelmann (72.) das Spiel klar zugunsten der Hausherren. Kutz verkürzte mit einem Doppelpack (53., 78.), doch mehr war für den SVG nicht drin. Lupo bleibt daheim ohne Puntkverlust und springt in die obere Tabellenhälfte.

Ein wildes Auf und Ab endete mit einer gerechten Punkteteilung. Dammann (25., 72.) und Schiller (40.) brachten die Gäste klar in Front, doch Spahn (60., 83.) und Barkallah (76.) retteten Reislingen noch einen Zähler. Hankensbüttel verpasste durch die späte Wende den Sprung unter die Top drei.

Ein torreiches Duell entschied Favorit Ehmen durch eine starke erste Halbzeit für sich. Binnen 13 Minuten trafen Lang (29.), Widdrat (32.), Shala (38.) und Raue (42.) zur 4:1-Führung. Zwar kämpfte sich Jahn mit Toren von Tammo (36./45.) und Tahirou (74.) heran, doch Zhitija (55.) stellte den Sieg sicher. Ehmen bleibt ungeschlagen und hält den Anschluss an Spitzenreiter Hillerse.

VfL Wahrenholz (7.) – VfB Fallersleben II (11.) 0:1 Fallersleben II sicherte sich dank eines frühen Treffers von Efe Gültas (8.) einen wichtigen Auswärtssieg. Mit dem Dreier klettert der Aufsteiger ins Tabellenmittelfeld, während der VfL seine dritte Saisonniederlage hinnehmen muss.

TSV Hehlingen (10.) – SSV Vorsfelde II (4.) 1:5 Die zweite Mannschaft des SSV zeigte sich eiskalt vor dem Tor und dominierte in Hehlingen. Luschert traf doppelt (22., 27.), ehe Mokry (43.), Istock (46.) und Schauer (72.) nachlegten. Guta (29.) verkürzte zwischenzeitlich für den TSV, doch mehr ließ Vorsfelde nicht zu. Mit dem klaren Auswärtssieg bleibt der SSV oben dran.

MTV Isenbüttel (3.) – WSV Wendschott (15.) 2:2 Der Favorit ließ überraschend Punkte gegen das Schlusslicht liegen. Agirman (19.) brachte Isenbüttel in Führung, doch Wilhelm drehte die Partie mit einem Doppelpack (27., 31.). Palanis (74.) rettete dem MTV immerhin ein Remis. Isenbüttel bleibt ungeschlagen, verliert aber an Boden auf die Spitze.