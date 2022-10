Reiskirchen patzt KLA ALSFELD: +++ Überraschung in der Fußball A-Liga: Rüddingshausen/Londorf besiegt Tabellenführer Reiskirchen/Bersrod/Saasen verdient mit 3:1 (3:0) +++

ALSFELD - Überraschung in der Fußball A-Liga: Rüddingshausen/Londorf besiegt Tabellenführer Reiskirchen/Bersrod/Saasen verdient mit 3:1 (3:0). Die Entscheidung fällt unmittelbar vor der Pause, als Michi Baumbach (35.) und Frederik Groß (42./44.) binnen neun Minuten die Hausherren 3:0 in Führung bringen. Zwar gelingt Reiskirchen gleich nach der Pause der Anschlusstreffer durch Christian Kuhn, zu mehr reicht es aber nicht mehr. "Ein absolut verdienter Sieg aufgrund der ersten Halbzeit", so ein glücklicher Udo Kreisel von "Rü/Lo".