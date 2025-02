Reisinger und Co. vor dem Aus! Verwaltungsrat schlägt neues Präsidium für 1860 München vor

Der Verwaltungsrat des TSV 1860 hat seine Kandidaten für die Präsidiumswahl im Sommer vorgestellt. Die Uhr von Robert Reisinger und Co. läuft ab.

Die der Verein per Pressemitteilung am Montag bekannt gab, stellt sich die e.V.-Seite ab Sommer neu auf. In Zukunft wird das Präsidium auf Beschluss des Verwaltungsrats aus vier Personen bestehen. Als neuer Präsident wird Gernot Mang vorgeschlagen. Der 56-Jährige ist Diplom-Betriebswirt, arbeitete als CEO im internationalen Management und ist Mitglied der Abteilungen Tennis und Fußball.

Demnach werden Christian Dierl (44), Peter Schaefer (34) gemeinsam mit Heinz Schmidt (64, Schatzmeister) als neue Vize-Präsidenten der Löwen kandidieren. Die Erweiterung des Präsidiums auf vier Personen sei den „vielfältigen Aufgaben im Verein und seinen Tochtergesellschaften im Ehrenamt“ geschuldet. Der 56-jährige Diplom-Kaufmann Thomas Probst soll dem Quartett bei Struktur- und Finanzfragen hinsichtlich der Profifußballgesellschaft beratend zur Seite stehen.