Reisinger schweigt zur Stadionfrage: „Wie wir es mit dem OB vereinbart haben...“ TSV 1860: Gute Vorsätze bei den Themen Stadion, Sport und Finanzen

Seit Neujahr urlaubt Robert Reisinger in Belek, wo die Löwen am Dienstag ihr Trainingslager aufschlagen. OB-Aussagen zum Stadion will er nicht kommentieren...

Den sonnigen Neujahrstag durften die Profis des TSV 1860 noch nutzen, um auszuspannen, Zeit mit ihren Familien zu verbringen, Silvestermüll aufzuräumen – oder bereits Koffer zu packen. Denn: Ab diesem Montag wird es ernst für das Team von Michael Köllner.

Der Start ins Jahr, das den Aufstieg bringen soll, erfolgt an der Grünwalder Straße: Krafteinheit am Vormittag, erstes Training mit Ball ab 14.30 Uhr. Dienstag fliegen die Löwen dann nach Belek (13.10 Uhr), um die heiße Phase der Wintervorbereitung an der türkischen Riviera fortzusetzen. Auch die letzten beiden Testspiele finden auf den Rasenteppichen des Luxushotels Regnum statt – am Sonntag erst gegen Kaiserslautern (14 Uhr), danach gegen den rumänischen Erstligisten UTA Arad (17 Uhr). Die Rückflüge sind für den 10. Januar gebucht, vier Tage vor dem Pflichtspiel-Restart in Mannheim. Einer der guten Vorsätze lautet: Talfahrt in der Tabelle stoppen – in den letzten zehn Partien sind die Löwen den eigenen Ansprüchen nur selten gerecht geworden (Ausbeute: elf Punkte). Wir zeigen, worauf es darüber hinaus in 2023 ankommen wird.

Stadionfrage klären

Noch ehe die Löwen in die erhoffte „Goldene Zukunft“ (Ultra-Plakat) aufbrechen, sollte der Verein klären, wo er denn spielen will, wenn der sportliche Best Case eintritt. Für immer im Grünwalder Stadion, das selbst nach einem von der Stadt angestrebten Umbau nur eingeschränkte Profiperspektive bieten würde (hohe Kosten bei einem Zuschauerlimit von 18 100, das der Größe des Vereins nicht gerecht würde)? Offiziell findet diese Vision nach wie vor viele Anhänger, nicht nur bei Giesing-Romantikern. Inoffiziell jedoch gibt es Bestrebungen, alternative Stadionlösungen zumindest zu prüfen – ohne Denkverbote.

Aktuelle Aussagen von OB Dieter Reiter deuten an, dass Bewegung in die festgefahrene Debatte kommt. „Die Option Neubau lebt“, sagte Reiter in unserem Silvester-Interview und bezog sich dabei auf das Treffen im Rathaus Ende November, bei dem sich hochrangige Vertreter der Löwen mit Reiter und Sportbürgermeisterin Verena Dietl berieten. Auch Präsident Robert Reisinger, der schon gestern zum Golfen nach Belek flog, saß mit am Tisch. Reisingers Meinung ist schon länger, dass die 1860-Profis ein Stadion brauchen, „in dem wir wirtschaftlich überleben können“. Die aktuellen Reiter-Aussagen wollte er nicht kommentieren. Auf Anfrage sagte er: „Ich halte mich an das, wie wir es mit dem OB vereinbart haben: keine Aussagen zum Stadiongipfel.“