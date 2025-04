Reisinger meldet sich kryptisch zu Wort: „Du musst nicht nett sein, um ein guter Mensch zu sein“

München – Bei den Löwen ist seit Hasan Ismaiks Ankündigung am Sonntag, seine Anteile bei einem entsprechenden Angebot verkaufen zu wollen, einiges los. Auch Robert Reisinger hat sich inzwischen auf Facebook mit einem eigenen Post zu Wort gemeldet, hinterlässt allerdings viele Fragezeichen.

Spekuliert wird, dass er damit den Verwaltungsrat des TSV 1860 München meint, der sich frühzeitig auf Gernot Mang als neuen Präsidentschaftskandidat festgelegt hat. „Beim TSV München von 1860 e. V. obliegt dem Verwaltungsrat das Vorschlagsrecht für die Wahl zum Präsidium. Als höchstes beschlussfassendes Organ des gemeinnützigen Vereins wählt die Mitgliederversammlung das Präsidium. So sieht es die Satzung vor“, hatte Reisinger im Februar nach seiner Demission noch diplomatisch gesagt.

„Die ungewöhnlich frühe Bildung eines Schattenpräsidiums ist ein Phänomen, das man aus Wahlkämpfen in der Politik kennt. In der Vereinsarbeit empfinde ich das als weniger hilfreich.“

Robert Reisinger

Im Interview mit der AZ kam zuletzt dann doch erstmals leise Kritik an der Vorgehensweise durch. „Die ungewöhnlich frühe Bildung eines Schattenpräsidiums ist ein Phänomen, das man aus Wahlkämpfen in der Politik kennt. In der Vereinsarbeit empfinde ich das als weniger hilfreich“, wird Reisinger zitiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Reisinger in den Sozialen Medien mit einem Beitrag zu Wort meldet, der viel Interpretationsspielraum lässt. „Ich breche Kontakte ab, ohne zu zögern“, hatte das Löwen-Oberhaupt Ende August 2023 einst geschrieben. Mutmaßlich damals an die Adresse von Hans Sitzberger, der Mitte Februar 2024 nach einem Zerwürfnis mit den anderen Präsidiumsmitgliedern entnervt zurückgetreten ist. (jb)