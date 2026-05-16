Reisinger legt Trainerposten beim FC Rottach-Egern nieder – Interimstrainer debütieren am Samstag

FC Rottach-Egern - DJK Darching, 18.04.26 – Foto: Martin Weidringer

FF Geretsried – TSV Otterfing Sa., 15.30 Uhr Der TSV Otterfing ist am Samstag bei den Fußballfreunden Geretsried zu Gast. Die Hausherren haben sich mit einer starken Rückrunde aller Abstiegssorgen entledigt und sind im Jahr 2026 noch ungeschlagen.

Beim FC Rottach-Egern gibt es bereits den zweiten Trainerwechsel in der laufenden Saison: Daniele Reisinger, der im Winter von Bernhard Gruber übernommen hatte, legt sein Amt nieder. Mit einem neuen Trainer-Duo tritt der FC bei der SG Gaißach/ Wackersberg an. Spielfrei ist in der Kreisklasse 2 die DJK Darching. #

„Als Trainer mit höherklassigem Hintergrund und A-Lizenz war mein Anspruch, stets professionell, intensiv und mit maximalem Engagement zu arbeiten“, erklärt der scheidende Coach. „Gleichzeitig steht bei vielen Spielern verständlicherweise der Hobbycharakter des Fußballs im Vordergrund. Diese unterschiedlichen Sichtweisen und der aufgrund von vielen Ausfällen dezimierte Kader haben die Zusammenarbeit zuletzt zunehmend erschwert.“ Dennoch habe er die Zeit beim FC Rottach-Egern sehr geschätzt.

Dennoch zählt für die Gäste nur ein Sieg, um im Kampf um die Meisterschaft dabei zu bleiben. Zuletzt zeigten sich die TSV-Kicker bei den Kantersiegen gegen den FC Rottach-Egern (7:0) und den SC RW Bad Tölz (6:0) in Torlaune und wollen diesen Lauf in Geretsried fortsetzen. SG Gaißach/Wackersberg – FC Rottach-Egern So., 14 Uhr Mit einem neuen Trainer-Duo reist der FC Rottach-Egern am Sonntag nach Wackersberg. A-Jugend-Coach Stefan Neuhaus und der Sportliche Leiter Veit Habersetzer übernehmen bis zum Saisonende. Daniele Reisinger hatte sein Amt unter der Woche niedergelegt.

„Wir sind in einer schwierigen Situation, haben viele Ausfälle, und daher ist die Trainingsbeteiligung nicht immer optimal“, sagt FC-Vorsitzender Stefan Schlichtner. „Wir sind der Meinung, dass eine neue Ansprache der Mannschaft jetzt gut tut.“

In Wackersberg wollen die Rottacher wieder punkten, um den Relegationsplatz zu verlassen. „Auf uns wartet eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Habersetzer. „Während die Hausherren befreit aufspielen können, wollen wir trotz der schwierigen Aufgabe etwas mitnehmen.“ Bis auf die Langzeitverletzten können die Gäste personell aus dem Vollen schöpfen.

TSV Weyarn – TSV Brunnthal So., 14.30 Uhr Drei Tage nach dem 4:2-Heimsieg gegen die SG Ascholding/Thanning wartet das nächste Heimspiel auf den TSV Weyarn. Am Sonntag empfangen die Klosterdörfler den TSV Brunnthal, den man im Hinspiel mit 4:0 bezwang. Bei einem Sieg könnte der TSV im Klassement an den Gästen vorbeiziehen.

Personell hat sich bei den Heimischen im Vergleich zum jüngsten Spiel nichts geändert: Christoph Schreiner, Christian Wacker (beide verletzt) und Benedikt Hub (Urlaub) fallen aus. „Wir wollen den Rückenwind des vergangenen Spiels mitnehmen“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Brunnthal ist ein spielstarker Gegner, aber wir werden wieder mit 100 Prozent Einsatz ins Spiel gehen und könnten mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.“

SG Hausham – SV Bad Tölz So., 15 Uhr Nach dem Sieg in Brunnthal will die SG Hausham gegen den SV Bad Tölz am Sonntag den Klassenerhalt endgültig eintüten. Mit einem Dreier wäre für die Knappen alles entschieden. Allerdings fehlen die Langzeitverletzten Tom Majdic, Daniel Magritsch, Benedikt Schauer, Salih Aykir und Johannes Köstler (Rückenprobleme). Dafür kehrt Leopold Geiger wieder zurück ins Aufgebot.

„Wir erwarten, dass Bad Tölz offensiv und klar auf Sieg ausgerichtet auftritt“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. „Sie haben zwei torgefährliche Offensivspieler, die immer wieder für Gefahr sorgen. Aber wir wollen zu Hause mit drei Punkten den Klassenerhalt perfekt machen.“

SG Reisach – FC Real Kreuth So., 15 Uhr Der FC Real Kreuth hat im Kampf um die Meisterschaft alle Trümpfe in der Hand. Wie schon unter der Woche beim 5:0 in Bad Tölz sind die Kicker vom Enterbach am Sonntag der klare Favorit. Um 15 Uhr sind die Königlichen in Reichersbeuern zu Gast. Die Hausherren stehen bereits als Absteiger in die A-Klasse fest. „Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und wollen an die jüngsten beiden Leistungen anknüpfen“, sagt FC-Coach Michael Zieringer. „Wir wollen erwachsen und geduldig Fußball spielen und die drei Punkte mitnehmen.“