Reisinger denkt gerne an den KFC zurück

Stefan Reisinger sitzt entspannt da und schaut dem Treiben auf dem Rasen zu. Hält es der derzeit arbeitslose Trainer nicht zu Hause aus? Ist er auf Jobsuche? Beides trifft nicht zu. Im Gegenteil, er bereitet sich auf die kommende Saison bei seinem neuen Verein vor. Der 43 Jahre alte Coach beobachtet das Training des Bahlinger SC. Beim derzeitigen Tabellen-13. der Regionalliga Südwest hat Reisinger in der kommenden Saison das Sagen. „Und im Training sieht man doch einiges, was man in den Spielen nicht unbedingt sieht“, sagt er.

Kein anderer war im zurückliegenden Jahrzehnt so lange hauptamtlich für den KFC Uerdingen tätig wie Stefan Reisinger. Im Sommer 2017 kam er als Assistent von Stefan Wiesinger nach Krefeld. Der vom damaligen Präsidenten Mikhail Ponomarev erteilte Auftrag war klar: Aufstieg in die Dritte Liga. Als das Ziel drohte verfehlt zu werden, wurde Wiesinger gefeuert und Stefan Krämer geholt – Reisinger blieb Co-Trainer. Das Duo Krämer/Reisinger feierte mit den Blau-Roten den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte und stieg dank elf Siegen in Folge tatsächlich noch auf.

Aber so ging es natürlich nicht weiter. Und weil Ponomarev die Uerdinger Erfolgsgeschichte gefährdet sah, wurden die Trainer gewechselt: Norbert Meier, Heiko Vogel, Daniel Steuernagel und wieder Stefan Krämer waren die folgenden Cheftrainer, denen Reisinger assistierte. Aber nicht nur das. Er fungierte auch als Interimscoach und Teammanager. Als Krämer erneut gehen musste, übernahm Reisinger die Verantwortung an der Linie. Weil er aber nicht die notwendige Lizenz hatte, durfte er nur 15 Tage offiziell Chef sein. Daher wurde Jürgen Press geholt, der über die Lizenz verfügte. Reisinger blieb heimlich der Chef und feierte im Mai 2021 den Klassenerhalt in der Dritten Liga mit dem KFC. Doch die Freude währte nur wenige Stunden, denn dann wurde das Drittliga-Aus verkündet und die GmbH liquidiert.

„Das Ende war traurig, aber es war eine geile Zeit“, sagt Reisinger rückblickend. „Ich denke gerne an die Zeit zurück. Der Aufstieg in die Dritte Liga und der Klassenerhalt am letzten Spieltag waren natürlich die schönsten und emotionalsten Erlebnisse.“ Den KFC hat er seitdem aus der Ferne verfolgt, denn er war beim TSV 1860 München tätig und machte die notwendige DFB-Lizenz, ehe er den Halleschen FC retten sollte, der aber nicht mehr zu retten war. Spiele der Uerdinger hat er nicht mehr gesehen, aber die Ergebnisse verfolgt. Mit seinem Eindruck aus der Ferne liegt er womöglich gar nicht einmal so falsch: Viele wollen es gut machen, aber es funktioniert bei keinem; und man kann keinem glauben. „Aber es ist ein Eindruck, ich bin zu weit weg.“

Einmal war Reisinger aber noch einmal ziemlich nah dran. „Vor einem Jahr habe ich den Vorsitzenden Gummert getroffen“, berichtet er. „Er hat mir erzählt, was er alles vor hat. Das hörte sich gar nicht so schlecht an.“ Der Kontakt riss abrupt ab. Denn Gummert saß in U-Haft, sein Amt beim KFC ruhte.

Reisinger übernimmt in einigen Wochen eine neue Aufgabe – bei einem weniger schillernden, schrillen Verein. „Der Bahlinger SC ist ein familiärer Verein“, berichtet der Coach über den Regionalligisten. Doch die Aufgabe ist für ihn nicht weniger reizvoll – freilich aus anderen Gründen. Reisinger kehrt in den Schwarzwald zurück, wo er von 2009 bis 2012 für den SC Freiburg 71 Tore erzielte, wo er eine Wohnung hat, wo seine Frau als Lehrerin arbeitet. Und Gegner mit klangvollen Namen gibt es mit den Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, dem FSV Frankfurt oder dem dem FC Homburg auch in der Regionalliga Südwest.

Vor allem aber besteht die große Chance, dass der 1929 gegründete BSC sich erstmals seit 2015 wieder für den DFB-Pokal qualifiziert – dazu müsste er das südbadische Pokal-Endspiel gegen den Verbandsligisten FC Auggen gewinnen. Da bekommt Stefan Reisinger glänzende Augen, denn auch da erinnert er sich an das Uerdinger Highlight, als der KFC 2019 im DFB-Pokal Borussia Dortmund vor 32.110 Fans in Düsseldorf Paroli bot, aber am Ende 0:2 unterlag. Vielleicht wiederholt sich für Reisinger die Geschichte – wenn auch mit einem anderen Verein, an einem anderen Ort.