Reisgies trifft aus 45 Metern

Nach der ersten Halbzeit des Fußball-Mittelrheinligaspiels zwischen den Sportfreunden Düren und dem VfL Vichttal hätten wohl nur die wenigsten gedacht, dass die Partie bis zum Schlusspfiff spannend sein würde. Die Gäste aus Stolberg, als Tabellenführer angereist, führten hochverdient mit 2:0. Am Ende der intensiven Partie stand ein 1:2 auf der Anzeigetafel.

Nach dem Pokalkrimi gegen den Drittligisten Viktoria Köln am Mittwoch, den Vichttal 1:2 verlor, hatte vielleicht der eine oder die andere gehofft, dass die kräftezehrende Partie den Sportfreunden Düren in die Karten spielen könnte. Aber weit gefehlt. Vom Anpfiff weg gab die Mannschaft von Andi Avramovic den Ton an und ging früh in Führung. Canel Cetin und Sinan Ak kombinierten sich über links in den Strafraum, der Ball kam zu Hendrik Artz, der aus der Drehung rechts oben ins Eck traf (7.).

Und der Tabellenführer blieb gefährlich. Sinan Ak scheiterte nach Vorlage von Yassine Ali Gnondi erst aus spitzem Winkel (14.), nur eine Minute später setzte er einen Freistoß an die Latte. Wiederum nur wenige Minuten später schoss Gnondi knapp vorbei, in der 34. Minute setzte der agile Stürmer einen Kopfball knapp neben das Gehäuse. In der 37. Minute tauchte Ak erneut im Strafraum auf, schoss an den rechten Innenpfosten, der Ball trudelte auf der Torlinie entlang und konnte gerade noch geklärt werden.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, früher auf 2:0 zu stellen“, analysierte Avramovic nach der Partie. Das 2:0 fiel dann quasi mit dem Halbzeitpfiff. Nach einem Dürener Ballverlust bediente Hendrik Artz Mustapha Chahrour, der vor der Saison von den Sportfreunden an den Dörenberg gewechselt war. Chahrour legte uneigennützig quer und Sinan Ak schob den Ball ins Leere Tor. Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan ärgerte sich maßlos über den späten Gegentreffer, aber auch über den Offensivauftritt seines Teams in Halbzeit eins: „Das war nach vorne einfach zu wenig.“

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen, nach 52 Minuten wechselte Demircan dann Marcel Reisgies und Marc Wollersheim ein. Das sollte sich auszahlen. In der 63. Minute bekamen die Sportfreunde einen Freistoß kurz hinter der Mittellinie zugesprochen. Reisgies zog ab, der Ball flog an allen Spielern und auch am verdutzten und bis dato fast beschäftigungslosen Gästetorwart Frederik Said vorbei ins Tor.

Auf der anderen Seite gab es mehrfach die Gelegenheit auf das dritte Tor. Aber unter anderem Artz aus spitzem Winkel, Jan-Henrik Rother per Kopf, Gnondi und der eingewechselte Bismark Quayson scheiterten.

Und so blieb es eben spannend. In der 85. Minute zog Reisgies erneut aus fast 50 Metern ab - und traf die Latte. Und dann gab es in der letzten Minute erneut einen Freistoß. Erneut fast an der Mittellinie und erneut trat Marcel Reisgies an. Der Ball flog wieder in Richtung Strafraum und wieder an allen Spielern vorbei. Aber dieses Mal auch am Tor.

„Der Sieg war verdient für Vichttal“, räumte Marcel Demircan ein. Laufbereitschaft und Wille seien bei seiner Mannschaft vorhanden, „aber mit dem Ball ist das nicht gut genug“. Avramovic hingegen zollte seinem Team ein Lob, sagte aber auch: „Wir haben es unnötig spannend gemacht.“

Sportfreunde Düren: Müller - Blohm, Ceka, Frohn (57. Kanzi), Iven (78. Kurtaliqi) - Sengül, Gashani (74. Karabulut), Mbayabu, Yamashita - Chrisanth (52. Wollersheim), Mandelartz (52. Reisgies)

Vichttal: Said - Cetin, Ahns, Rother, Schlösser - Ailiesei, Ak (90. + 8 Pollmann), Artz, Chahrour, Peters (80. Malekzadeh) - Gnondi (90. + 8. Hoss)

