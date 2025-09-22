Reisensburger Effizienz

Die Zebras starteten sehr verschlafen in das dritte Heimspiel der Saison. Schon in den ersten Minuten mussten die heimischen Zuschauer mehrfach durchatmen: Die Gäste aus Wittislingen kamen zu einigen gefährlichen Aktionen, ein Schuss aus 20 Metern strich nur knapp am Tor vorbei.

Nach einer Viertelstunde nutzte die SG ihre erste klare Offensivaktion eiskalt: Schneller Einwurf, Lindenmayer mit einer präzisen Flanke und Zdero drückte den Ball aus fünf Metern zum 1:0 ins Netz. Trotz der Führung blieben die Gäste druckvoll und hatten mehrere Chancen, Keeper Heidenreich konnte den Ausgleich aber verhindern.

Die Reisesnburger zeigten sich dagegen brutal effizient: Erst legte Chwolka mustergültig für Zdero auf, der zum 2:0 traf (30.). Nur eine Minute später folgte das 3:0 – wieder eingeleitet von Chwolka, der sehenswert vorbereitete, Schmid verwertete den Querball kaltschnäuzig.

Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, nutzten allerdings keine ihrer Chancen. So gingen die Hausherren mit einer etwas glücklichen 3:0 Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verflachte die Partie zunehmend. Viele Wechsel nahmen den Spielfluss, dennoch stand die Defensive der Zebras nun stabil. Die Gäste mühten sich, blieben aber ungefährlich. Heidenreich parierte die wenigen Schüsse souverän. In der Schlussphase setzte die Heimelf noch einmal ein Ausrufezeichen: Joker Kemming traf zum 4:0 (88.), kurz darauf erhöhte Chwolka sogar noch auf 5:0.

Damit endete die Partie mit einem deutlichen Sieg, der dank gnadenloser Chancenverwertung zustande kam. Die Gäste zeigten sich über weite Strecken sehr gefällig, konnten aber gerade ihre guten Chancen in der ersten Halbzeit nicht in Zählbares ummünzen.



